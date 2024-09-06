舒華力挺子瑜SOLO出道！　IG連發3篇打氣「我們永遠是妳的後盾」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團TWICE台灣成員子瑜6日正式推出SOLO專輯《abouTZU》，主打歌〈Run Away〉曝光後掀起討論，留言區湧入世界各地的粉絲表示支持，跟她一樣一起在韓打拼的好友(G)I-DLE成員舒華，6日也連續發出好幾篇Instagram限時動態應援表達支持。

▲子瑜、舒華同在南韓打拼，私下交情甚好。（圖／翻攝自子瑜、舒華Instagram）

舒華6日在Instagram一連發出3則限時動態，分別轉發了TWICE官方帳號的MV片段、CHALLENGE片段等等，寫下「Proud of you 瑜寶（為妳驕傲）、「Run吧子瑜，盡情地跑吧，別怕，我們永遠是妳的後盾」，大讚子瑜「漂亮」，表達了對好友的支持與鼓勵。

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▲舒華應援子瑜。（圖／翻攝自舒華Instagram）

這次子瑜首張個人專輯《abouTZU》共收錄6首歌曲，〈Heartbreak In Heaven〉找來BTOB成員Peniel合作外，〈Lazy Baby〉則是和知名饒舌歌手pH-1合作，〈Fly〉更由子瑜親自填詞，還有〈Losing Sleep〉、〈One Love〉，非常豐富。在記者發布會上，她更說將會捐出版權收入，希望能夠幫助到更多的人。

另外，子瑜也提到這次SOLO出輯是自己主動去爭取的，因為在TWICE是年紀最小的成員，且出道當時年僅16歲，帶給外界的印象一直偏可愛，這次單獨出輯將展現更成熟和不同風格魅力。