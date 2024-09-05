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被江蕙指定要他同台！　康康發聲...曝演唱會1決定

記者蔡琛儀／台北報導

康康暌違近十年將在9月15日再次回到華山Legacy開唱，今（5日）練團，帶來〈又閣是落雨聲〉跟〈快樂鳥日子〉兩首曲風截然不同的歌曲，康康表示：「原先就安排致敬歌神張學友的橋段，沒有想到二姐江蕙最近也宣布復出，聽到好消息當然要選一首歌來致敬天后江蕙，就選了方文山老師幫我寫的〈又閣是落雨聲〉送給二姐江蕙。」

▲▼康康演唱會彩排。（圖／寬宏提供）

▲康康為演唱會彩排。（圖／寬宏提供）

康康和二姐有著多年交情，「聽到二姐復出的消息，當然非常開心啊，這是許多人期盼已久的！以前演唱會二姐江蕙都會找我當固定嘉賓，金曲獎頒獎也都指名要我一起上台，所以這次聽到這個好消息就決定在演唱會上致敬二姐！」

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康康更找來第一代康康康樂隊的昔日戰友阿毛老師來助陣，兩人雖多年沒合作，不過憑著過去的默契，很快就進入狀況，演唱會更安排兩人合作的特別橋段。康康提到：「最近我有一首歌〈順仔,你著愛讀冊〉被李子森翻唱，原本演唱會就要唱這首，但李子森唱得太好了，當天還會跟杜忻恬來看我的演唱會，讓我很緊張，後來就跟這首的製作人阿毛老師討論用別的方式來呈現，展現不一樣的氛圍！」

▲▼康康演唱會彩排。（圖／寬宏提供）

▲康康這次會特別為江蕙獻唱致敬。（圖／寬宏提供）

除了經典歌曲，康康也為這此演唱會創作同名歌曲〈狂響曲〉，康康透露：「以前開場都用比較嗨的歌開場，這次演唱會想說比較特別的方式，所以為演唱寫了一首新歌，要讓大家笑聲狂響、掌聲狂響、歌聲狂響！新歌曲風會有點美式爵士，聽起來很輕鬆又點動感，給大家新的體驗，新歌也會在當天串流上架。」此外當天還有機會看到康康與女兒特別合作的舞台，購票洽寬宏、全台萊爾富、OK便利商店。

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