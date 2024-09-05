訪問到一半…宋芸樺聽他真情告白「哽咽淚崩」　預告2天後飛離台灣

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵主演，描述專門做意外身亡的特殊現場清潔職人們，如何延續人生價值並重新面對自我與周遭事物。今（5）日5位主演一起出席首映記者會，回憶起拍戲的細節與過程，女主角宋芸樺竟忍不住當場落淚。

▲《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵主演。（圖／記者謝盛帆攝）

宋芸樺出道演藝圈10年，曾和國寶級演員金士傑有過幾次合作，這次在《人生清理員》中兩人終於有更緊密的互動，飾演一對父女。她談到跟金士傑的合作坦言不緊張，直呼「金老師沒有印象中嚴肅的感覺，私底下很溫暖」。

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▲宋芸樺、金士傑在《人生清理員》飾演父女。（圖／記者謝盛帆攝）

而聽到宋芸樺真情流露的金士傑，同樣也給予回應，他回憶道那場父女在雨中的戲碼，感性地說道「女兒孤零零在雨中，自己只能望著她的背影，撐把傘過去，內心喊道『我的女兒別這樣，我捨不得妳』，爸爸只能幫她撐傘，沒有任何一個言語是可以安慰的」，更表示自己一輩子都不會忘記這個畫面。

▲宋芸樺聽到金士傑的話忍不住落淚。（圖／記者謝盛帆攝）

金士傑的這一番話，讓宋芸樺一聽忍不住哽咽落淚，眼眶瞬間泛紅，坦言自己過去也曾有一段低潮，雖然《人生清理員》的議題沈重，但劇組用快樂的方式呈現，她也突破了過去的角色，直言「不是角色需要我，是我需要這個角色」。此外，宋芸樺9月有到美國進修的計畫，透露將在2天後飛離台灣。

▲宋芸樺聽到金士傑的話忍不住落淚。（圖／記者謝盛帆攝）