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謝雷遭爆坐擁「東區一條街」！　「全亞洲3地置產」真實身家曝光

記者蔡琛儀／台北報導

84歲的資深歌手謝雷近來推出新專輯《再現酒國英雄》，出道60年的他不僅演藝事業屢創輝煌紀錄，私下傳出跟「小哥」費玉清一樣，在台北市東區擁有「謝雷一條街」，他今（4日）出席記者會時，表示沒有那麼誇張，目前僅剩下台北、香港跟大馬有3間房子，其他皆已賣掉。

▲▼謝雷出道60年，推出新專輯《再現酒國英雄》。（圖／欣代唱片提供）

▲謝雷出道60年，推出新專輯《再現酒國英雄》。（圖／欣代唱片提供）

據了解他最多曾擁有10棟房產，但也沒有因此致富，他表示，像他之前在陽明山花了500萬購入上百坪土地，閒置多年後因以為不能蓋房子，最後僅以600萬轉賣給鄰居，沒想到賣出去後房子就蓋起來了，讓他頗嘔。也特別澄清自己家境真的沒有很好，小時候還窮到沒錢看醫生，靠媽媽自己抓草藥治療。

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這些年來他也相當積極提拔後輩，謝雷透露，以前在歌廳作秀建議「二姐」江蕙可以學陳盈潔的轉音，沒想到江蕙唱得比陳盈潔好，「結果陳盈潔打電話來抱怨。」這次對於江蕙要在國慶晚會上復出，謝雷直呼：「恭喜她！」

▲▼謝雷出道60年，推出新專輯《再現酒國英雄》。（圖／欣代唱片提供）

▲謝雷澄清自己沒有很多房產。（圖／欣代唱片提供）

此外，他先前因心肌梗塞開刀3次，第3次更裝了支架，提到小時候騎車曾被大卡車撞飛，但神奇的是，全身竟毫髮無傷，因此他現在對於生死看得很開，「這個命就撿來的，之前醫師還說命都快沒有了還唱歌。」

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