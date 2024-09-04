孫其君發聲駁「當家教4年只賺7萬」！　真實財務狀況全說了

記者王靖淳／綜合報導

藝人孫其君今（4）日被周刊爆料開始在外語學習平台當家教，甚至開課4年時間只賺了7萬元，消息曝光後引發外界討論。為此，孫其君稍早也透過社群發聲，表示自己最近才開始在此平台教學，駁斥開課4年只收穫7萬的說法，「我會餓死。」同時也透露目前的財務狀況。

▲孫其君最近被周刊爆料在外語教學平台當家教。（圖／翻攝自Instagram／sunrize0316）

孫其君澄清自己並沒有淡出演藝圈，且目前正積極發展副業。他透露，最近開始在某平台上教英文，對英文有興趣的粉絲們也可以與他互動交流。孫其君強調，自己一直在準備新的作品，希望未來能帶來更好的呈現給大家。

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此外，孫其君在貼文底下的留言回應了部分網友的留言。有網友建議他「趕快開創其他事業」，以防萬一演藝圈走不下去。為此，他直言：「沒有什麼走不下去的，持續加油中。」顯示他對自己演藝事業的信心與堅持，表現積極的態度。

▲▼孫其君發文透露自己一直都有在教英文。（圖／翻攝自Instagram／sunrize0316）



不過，面對周刊爆料開課4年時間只賺了7萬元，孫其君幽默表示：「4年7萬我真的會餓死。」至於有網友關心他的財務狀況，孫其君則笑說：「4年7萬應該不只是困難了。」貼文曝光後，再度掀起討論，同時也吸引不少人寫下加油打氣的留言鼓勵他。