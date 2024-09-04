郭婷筠開唱現場突然斷電！　下一秒當場哭了

記者蔡琛儀／台北報導

郭婷筠明天將歡慶35歲生日，日前也在家鄉高雄舉辦個人第十張專輯《愛你到底為啥物》音樂會，也是她睽違2年半後再度舉辦的現場音樂會，郭婷筠說生日願望雖然很沒特色，但很希望可以通通實現，包括「我愛的人跟愛我的人身體健康，平安順心快樂」、「每天有忙不完的工作，拼經濟賺飽飽」。

▲郭婷筠9月5日過35歲生日。（圖／時代創藝提供）

音樂會結束後大兒子QQ還童言童語說：「媽媽，我就跟你說不要唱這麼多首吧 ！這樣妳會太累。」還幫媽媽搥背，讓郭婷筠感動直呼，兒子果然沒白疼。

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郭婷筠這次演唱會歌單中有一首〈落雨聲〉是她給自己的挑戰，郭婷筠說，這首歌是她進《明日之星》的第一首歌，但是當時唱得不好，可以說是大型翻車現場，「還好當時節目沒有淘汰制，不然現在都不知道我會在哪裡。」因此十幾年來，不太敢挑戰這首歌，這一次的音樂會演唱這首歌也算是給自己一個交代。

▲▼老公彭正給郭婷筠送上生日驚喜。（圖／時代創藝提供）

郭婷筠的老公彭正和粉絲也在音樂會中策劃生日驚喜，當夫妻倆在合唱〈青春思念曲〉時，現場突然斷電，郭婷筠一邊清唱跟觀眾聊天一邊爭取時間，想讓工作人員盡快排除障礙，沒想到此時生日快樂歌響起，彭正笑說為了籌備這個驚喜，每天膽戰心驚，深怕被老婆發現，所有的慶生進度都要趁老婆睡了，他才能摸黑起床跟同事討論橋段，為的就是給她一個難忘的生日驚喜。

她的生日蛋糕是彭正特別客製化，蛋糕上有許多的小巧思，插了10的數字蠟燭代表十年有成，也代第十張專輯的慶賀，蛋糕上還有一支金牌麥克風，彭正感性的說：「妳曾經跟金曲將擦肩而過，妳為了家庭為了歌唱事業一直努力，所有的家人跟粉絲都已經肯定妳了，現在就差一座金曲獎來肯定預祝今年這張專輯能夠為妳敲響金曲！」讓郭婷筠忍不住泛淚：「真的好想要跟金曲獎再靠近一點點，這真的會是很大的鼓勵。」