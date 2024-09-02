太陽演唱會「應援手燈名稱」引熱議！本尊親回喜歡　粉絲曝重現開場梗

文／妞新聞

終於等到你！韓國天團BIGBANG成員「太陽（董詠培）」唱紅〈1AM（凌晨一點）〉、〈眼、鼻、嘴〉、〈Wedding dress〉、〈只看著我〉、〈Where U At〉等經典SOLO神曲，去年在新東家THE BLACK LABEL暌違6年帶著新專輯《Down to Earth》回歸，再度用超強辨識度靈魂嗓音＋獨特的舞蹈風格席捲全球。

太陽演唱會首站秒殺

出道18周年確定來台灣

今年邁向出道滿18週年的太陽，為等待已久的V.I.P（粉絲名）獻上的驚喜大禮，宣布於8月31日、9月1日舉行《太陽2024 TOUR[THE LIGHT YEAR] IN SEOUL》巡迴演唱會，一開售5秒內門票就被秒殺，堪稱一票難求，他也公開將在12月14日來台舉辦暌違已久的「台北場」演唱會，場地居然選定最多只能容納5000名觀眾的台北流行音樂中心，想必將會是一場空前激戰。

專屬應援棒公開

「名稱投票」意外爆熱議

▲太陽專屬應援棒公開。（圖／IG@idolissue，下同）

為了密集開跑的演出、活動，官方推出了太陽專屬應援手燈，以質感黑色打造手把，透明的圓球中裝著有如「冉冉上升的耀眼金色太陽」，十分符合太陽的形象，一組標示價格為47000韓元（大約台幣1,070元左右），同時還舉辦了「手燈名稱投票」，不過這個為了與粉絲們溫馨互動的活動，卻意外掀起笑料。

原來在6個投票選項中，除了以太陽韓文「태양的縮語」取名的턍봉脫穎而出，另一個居然是選項最底下的「還有各種…手燈（여러봉）」，明明通常都是湊數用或是一般問卷的選項，居然投票人數多暫居第一位，讓本尊也發文喊話了！

▲太陽回應。（圖／naver，下同）





太陽先是透露自己턍봉、여러봉兩個都喜歡，不過턍봉唸起來比較繞口，여러봉則被評價：「有點開玩笑的感覺，但似乎有別的意義」，最後覺得這2項進入最終決選，粉絲紛紛笑噴解釋，여러봉念慢一點有韓文「여러보～옹～（大家～）」的意思，完全重現太陽每次開唱必說的開場語：「EVERYONE～」還可以結合各種語句：「很想念大家～」超有梗的小彩蛋讓여러봉持續人氣第一名中！（妞編輯也投這個一票）

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