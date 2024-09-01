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吳彥祖激情戲拍攝秘辛！女星「導演要我雙手插他屁股」見男神1反應

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星吳彥祖擁有俊美帥氣五官，出道電影《美少年之戀》電翻無數影迷，隨後拍攝無數港片，其中2001年主演的《知法犯法》尺度非常大。而片中他與女主角關秀媚有場激情戲相當經典，女方近日透露拍攝秘辛，讓這場戲再掀話題。

▲▼吳彥祖激情戲拍攝秘辛被挖出。（圖／翻攝自IG、YouTube、微博）

▲吳彥祖高顏值出道，拍眾多港片走紅至今。（圖／翻攝自IG）

關秀媚上製片人王晶的YouTube節目，暢談過去的拍攝點滴。她出道時期身材火辣，擁有「地表最強性感body」的稱號，加上演出眾多黑社會主題片，被封為「江湖最強大嫂」，1998年曾憑《每天愛您8小時》入圍金馬獎最佳女配角。

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而關秀媚在2001年電影《知法犯法》飾演黑幫大哥的妻子，合作的男演員是曾志偉、吳彥祖，片中與吳彥祖會有一場激情戲。她透露開拍前向對方說明，等一下拍攝會摸哪些部位，大概是肩膀、腰間等，「這時候導演要求我雙手插他屁股」，結果拍不了，「因為他的臉太紅了，我就要令他冷靜」，她強調當時只是表情加攝影角度。

▲▼吳彥祖激情戲拍攝秘辛被挖出。（圖／翻攝自IG、YouTube、微博）

▲吳彥祖大尺度電影《知法犯法》與關秀媚有場禁忌的激情戲。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳彥祖激情戲拍攝秘辛被挖出。（圖／翻攝自IG、YouTube、微博）

▲關秀媚在王晶YouTube透露拍攝時，導演要求她雙手插吳彥祖屁股。（圖／翻攝自YouTube）

吳彥祖在《知法犯法》飾演一個臥底警察，加入黑幫後卻逐步黑化。他片裡愛上大哥的妻子，被關秀媚背後貼身環抱，兩人脫衣狂吻，背叛了在房間熟睡的大哥（曾志偉飾演），至今激情戲仍是電影經典場面。

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