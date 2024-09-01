孫安佐備戰拳賽狀況曝！　韓森突被取消鬧翻「主辦首發聲」內幕全說了

記者孟育民／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐日前在真人秀《拳願之星》選拔賽受邀擔任飛行導師，期間卻爆出與拳王、綽號「台中燒打雞」的韓森發生肢體衝突，兩人約好後續開戰，韓森29日卻突然拍片爆料，稱孫安佐家人介入比賽，要求《拳願》主辦單位換掉他，雙方在檯面上火藥味十足。主辦方秋偉接受《ETtoday星光雲》訪問喊話，「只要雙方把他們的長輩喬好，我們隨時歡迎來戰。」

▲《拳願之星》主辦秋偉還原情況。（圖／記者孟育民攝）

韓森先前發文，不滿突被主辦告知拳賽換角，更暗指孫安佐方介入搞黑箱。秋偉則澄清並無惡勢力介入，而是雙方長輩意見問題，為了尊重大家才做出此決定，更喊話兩人如果能喬好都好談，「從頭到尾沒有感受到什麼惡勢力或者什麼勢力，沒有人可以影響到比賽，我們就是單純辦賽事辦活動，很單純這樣。」而他中間也試圖聯絡韓森，對方至今訊息都不讀、電話未接，也讓他感到無奈，「我覺得成年人做事還是要好好溝通啊！」

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▲韓森和孫安佐雙方長輩都有意見。（圖／翻攝自韓森Instagram）

年僅21歲的秋偉除了是主辦方籌備比賽，私下也會打拳擊，他透露有和孫安佐一起練習，「大家也知道他有比過健體比賽就很大隻，有運動習慣，速度也蠻快的，我們很期待他在10月12日的表現。」據悉，孫安佐一口就答應出賽，中間也沒有談任何條件，秋偉笑說：「他很樂觀，然後也沒有怯戰，誰來他都願意打。」

跟孫安佐實際相處後，邱偉也對他改觀，他表示不認同網友稱孫安佐是「媽寶」，不忘稱讚說：「他其實是一個很有想法，也是一個很獨立的人。」