李銘順、李銘忠兄弟帥氣合體！　「長江後浪推前浪」親揭同門後輩

記者黃庠棻／台北報導

凱渥從時尚領域起家，並持續在演藝圈擴張版圖，近年來在戲劇演藝方面成績也頗為亮眼。日前「星勢力」演員陣容大公開，包括陳峻廷、李秉諭、簡劭峰、林毓家、趙浚、盧以恩、楊卓叡、藍子庭、張耀、陳元豪、令宇辰、雷嘉汭、黃珮琪、陳萱、盧佾暘、賴郁庭、林輝瑝、夏浦洋，展現凱渥在影視圈的強勢布局。

▲凱渥公開旗下新生代演員。（圖／凱渥提供）



值得一提的是，凱渥還邀請到兩位視帝、影帝李銘順及李銘忠兄弟檔，親自為新生代演員揭開序幕。兩人在社群平台上拍攝了一支充滿幽默對話的影片，李銘順說要扮演「長江後浪推前浪」的角色、而李銘忠馬上接話「我是那個後浪啦！」，兄弟倆逗趣的互動笑翻粉絲。兩位影視圈的大前輩，不僅親自出馬提攜後輩，甚至每天勤勞地轉發新演員的貼文，希望他們能被更多人看見，被稱為最暖心的榜樣。

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▲李銘順、李銘忠兄弟帥氣合體。（圖／凱渥提供）

2024年凱渥的星勢力更為強大，有許多實力派、新生代演員們紛紛加入，包括已囊獲三座影后的張榕容、寶藏演員雷嘉汭、精靈系演員盧以恩、AcQUA源少年的李秉諭（貢丸）與盧佾暘、原子少年令宇辰（KK），以及新生代演員張耀、簡劭峰和趙浚，這些新星的加入也為凱渥注入新活力。

除了新生代演員之外，李銘順曾榮獲金鐘三項大獎，新作品《Q18》近日熱播中，也與師弟妹雷嘉汭、張耀共同出演《八尺門的辯護人》，掀起一片熱潮；李銘忠曾因《台灣犯罪故事：生死困局》入圍金鐘獎，近期積極出演電影包含《還錢》、《失明》、《96分鐘》。

張榕容三檔電影《重生》、《鬼才之道》、《愛情城事》持續宣傳中，過去也曾榮獲亞太影展「最佳女主角」、兩度奪得台北電影節「最佳女主角」，是臺北電影節史上首位兩奪影后的演員；洪慧芳曾入圍金馬獎，在電影《花路阿朱媽》表現亮眼，隨後也與李銘順攜手出演影集《凶宅專賣店》，以及與林柏叡共同主演《不如海邊吹吹風》。

雷嘉汭在《八尺門的辯護人》中突出表現，被稱為「寶藏演員」，最近出演的影集《讓我看見你是誰》正熱播中。盧以恩曾榮獲一次及兩度入圍金鐘獎，主演舞台劇《穿越門中門》正巡迴演出中。另外，也與同門演員雷嘉汭、黃珮琪出演恐怖影集《都市懼集》。

▲凱渥公開旗下新生代演員。（圖／凱渥提供）

而黃珮琪也曾入圍金鐘獎，目前完成主演電影《我家的事》拍攝。林毓家憑《橋頂少年》獲得金穗獎「最佳演員」肯定，並入選今年「台北電影節 非常新人」。林輝瑝新出演的大愛戲劇《你準備萌芽了嗎？》於前陣子殺青，近期也在準備拍攝新作品。

男團FEniX出道的陳峻廷，日前完成主演的VBL劇《全面管控》；植劇場出身的林貫易最近出演短劇《小菁與言言》、電視電影《阿婆非死不可》；日籍演員福地祐介正於舞台劇《媽，別鬧了！》巡台演出中，亮眼成績備受期待。

凱渥表示，未來將繼續積極推動影視圈的發展，不僅致力於培養新一代演員的演技與專業能力，也希望透過更多影視合作項目，為更多新演員提供發光發熱的舞台。相信透過持續的努力，能發掘更多潛力無限的演藝新星，在海內外影視圈中嶄露頭角，為觀眾帶來耳目一新的表演與故事。