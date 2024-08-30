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好香！AKB48 Team TP團員「當眾女女吻」超唯美畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

女團AKB48 Team TP近日推出新單曲〈24/7 Shining〉，上週更舉辦了出道五週年演唱會，將多年來的成果呈獻給粉絲，演唱會的所有歌曲皆由粉絲票選，因此她們這次也展現了多元的風格，包括描述女女戀的〈魅夜蝶影〉和被女生告白的〈奔跑吧企鵝〉等歌曲。

▲▼AKB48 Team TP五週年演唱會。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP五週年演唱會上挑戰講述女女戀的〈魅夜蝶影〉。（圖／好言娛樂提供）

因為表演〈魅夜蝶影〉，而被封為「卉星吵麵」CP的亞恩和騏卉紛紛表示，當時得知要演出〈魅夜蝶影〉頗緊張，因為這首歌是AKB裡的經典曲目，「是非常大的挑戰！」亞恩說：「第三個8拍後我們要對視，但一對上騏卉的眼神後，我就完全不緊張了，有一種她無論如何都會帶著我、呵護我的感覺。」騏卉則慶幸說好險沒有搞砸變成漫才風：「演出前討論時，我們公認最大的問題是怎麼不搞笑又能親的好看，因為平常感情好到會一起耍寶。」又說：「還好等正式上場時，我眼裡只有亞恩，直到再回過神時，才發現我們已成功完成表演了！」

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▲▼AKB48 Team TP五週年演唱會。（圖／好言娛樂提供）

▲▼AKB48 Team TP五週年演唱會。（圖／好言娛樂提供）

▲▼AKB48 Team TP五週年演唱會。（圖／好言娛樂提供）

被問到現實生活中是否曾被同性示好？彤薰表示曾被認識蠻久的朋友告白，當時大家在玩真心話遊戲，剛好問到了那位朋友性向，同時問如果要找對象的話會挑哪種類型的，「然後對方表示自己其實不清楚自己的性向，但如果是我的話就可以。」當時有種臉紅心跳的感覺。

奕霖則提到有位很要好的朋友，對自己貼心又細心，「發現她很多小細節都會幫忙，也常常對我噓寒問暖。」察覺到對方的心意後，自己有當面跟對方表明只想當朋友，「雖然看得出她當下有點失落，但我們至今依然是很要好的朋友。」以凌則感謝對方欣賞自己，「但隨著升上不同的高中後，慢慢雙方就沒有聯絡了。」

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