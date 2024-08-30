《乒乓男孩》真實故事啟發　台灣桌球小將克服萬難入選國手

記者蕭采薇／台北報導

電影《乒乓男孩》描述從小就對乒乓產生濃厚興趣的小選手，目標成為全世界最強的雙打組合。預告中不僅可以看到兩位小選手為了夢想而努力不懈的過程，故事不僅是啟發自真實故事，還找到前桌球國手江宏傑飾演教練，新生代超人氣男團Ozone的成員佳辰，更是首次為電影創作插曲並獻聲。

▲《乒乓男孩》受真實故事啟發。（圖／華納提供）



《乒乓男孩》故事靈感來自於一位台灣父親的親身經歷，他與國小的孩子們在乒乓訓練的過程中，面臨沒有經費、沒有培訓計畫的挑戰，而必須堅持信念，自足苦撐訓練，最後成功培育四名子女為乒乓國手。

主演的小選手胡冠宇（彭裕愷飾演）、黃軒（李星緯飾演）本身就是出身桌球隊，徐若瑄（飾演黃軒母親）、鄭人碩（飾演胡冠宇父親）在片中即是飾演小選手背後的家長，教練則由施名帥、江宏傑飾演，無論成功與否，他們都是最強大的後盾。

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▲《乒乓男孩》敘述台灣桌球小將，克服萬難入選國手的故事。（圖／華納提供）

台灣打桌球的人口興盛，隨著更多台灣運動員在國際賽場上發光發熱，也引起更多關注度。導演洪伯豪分享：「台灣運動員的訓練過程中，有很多因素都考驗著選手與家長堅持下去的意志力。我希望《乒乓男孩》這個充滿歡笑和淚水的故事，能帶來積極正面的影響；除了讓大家更貼近運動場上的熱血與美好，有更多人看到選手培訓背後的艱辛，也希望台灣的體育環境可以變得更好。」

▲《乒乓男孩》徐若瑄飾演小選手背後的家長。（圖／華納提供）

而讓網友感到驚喜的是，預告配樂竟是由超人氣男團Ozone中具有創作實力的佳辰所作詞、作曲並親自演唱的《貝貝我不會再耍廢了》，這首歌曲在Ozone 8月舉行的台北小巨蛋演唱會上首度Live演唱，呈現搖滾魅力，與片中傳達追逐夢想的精神相互呼應，《乒乓男孩》10月25日全台上映。

▲《乒乓男孩》找來前桌球國手江宏傑，飾演教練一角。（圖／華納提供）