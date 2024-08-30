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李蒨蓉聚餐美國弟「遭誤認出軌」！　熟識闆娘態度秒變：常有人這樣

記者張筱涵／綜合報導

台灣知名藝人李蒨蓉近日在社群媒體上分享了一則有關夫妻間相處之道的故事。她回憶起某年與在美國生活的同父異母弟弟一同回台時，兩人一起去吃無菜單日料，但當天餐廳的氣氛卻出奇地冷淡。

▲▼李蒨蓉 Lee Chien Rong。（圖／翻攝自FACEBOOK／李蒨蓉 Lee Chien Rong）

▲李蒨蓉。（圖／翻攝自FACEBOOK／李蒨蓉 Lee Chien Rong）

李蒨蓉表示，她對這家餐廳非常熟悉，客人中不乏許多政商名人和影星，甚至成為狗仔隊的打卡拍攝熱點。然而，那天餐廳老闆娘的態度卻格外冷淡，很快就發現事情不對勁，便特別介紹同行者是同父異母且在美國生活的弟弟，這才讓老闆娘鬆了一口氣。

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老闆娘補充道，原本以為弟弟是李蒨蓉的情人，因為這裡常有客人帶「好朋友」來，所以店家都要很小心服務，誤會解除後，餐廳的氣氛終於恢復輕鬆。李蒨蓉接著分享，她自認是大器的人，即使在夜店看見老公牽別的女人的手，也能保持冷靜，「我故意用酸言酸語虧，話說這已經是十年前的事了，老公就這樣被我虧了十年」，他們彼此間的愛情和互信基石夠穩固，所以老公也放心讓她單獨與異性朋友吃飯。

李蒨蓉認為部分男女在感情中的佔有欲會帶來壓迫，這種在愛情中的壓力，以及透過約束和控制對方的行為，其實是一種控制。她鼓勵夫妻們透過良性溝通，彼此更加了解對方的底線，以尊重對方為先，再開始討論，以避免不必要的誤會。她期望每對夫妻都能在優質健康的愛情中，得到令人自在的安全感。

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