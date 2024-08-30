八點檔女星被嗆「沒另一半什麼都不是」！林萱瑜怒了：繼續撒野不再客氣

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星林萱瑜最近因為犒賞自己的愛馬仕包，意外成為酸民攻擊的目標，就算澄清除了生日收到老公Junior（韓宜邦）的LV包，所有包包都是自己賺錢買的，還是一直被酸民罵，氣得她直言：「如果你以為繼續在這撒野不用負起責任的話，我也不會再客氣了！」

▲▼林萱瑜被酸民惹火。（圖／翻攝Threads、Instagram／kininii）



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事實上，林萱瑜29日第一時間澄清後，原以為爭論會告一段落，未料該網友繼續留言酸：「住另一半的房子，房租還不用自己付，吃住都對方弄，這樣很會賺錢跟存錢很難嗎？」

▲▼林萱瑜沒想到會因愛馬仕成為網友攻擊目標。（圖／翻攝Instagram／kininii）



林萱瑜當時看完強調，雖然現在被Junior照顧得很好，但就算沒有結婚對象，她仍然能過得超好。沒想到，該網友繼續質疑她根本不算靠自己，「副業也是因為另一半的人脈跟資源…事實就是沒有另一半什麼都不是，不要說副業了，為了生活哪來閒錢買名牌包？」

▲林萱瑜坦言被Junior照顧得很好。（圖／翻攝自Instagram／kininii）



對此，林萱瑜30日真的生氣了，在留言區要該網友不要再丟人了，「不要以為自己知道所有的事情在這講的頭頭是道」，畢竟她沒有義務告知有多少工廠找自己合作，「不要什麼都不懂就來別人這裡亂噴一通一點禮貌都沒有，我是尊重你不想你丟臉才回覆你…如果你以為繼續在這撒野不用負起責任的話，我也不會再客氣了！」