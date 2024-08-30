盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

▲網路瘋傳盧廣仲渾圓胸肌＋公狗腰！ （圖／盧廣仲IG、讀者授權提供）

記者王威智／綜合報導

網路上近期瘋傳一段影片，讓大眾驚呼：「這是盧廣仲嗎？」照片中的男子與樂壇上的「古意古意」盧廣仲一模一樣，不過身材變「巨」了一圈，引發網友熱烈討論，也釣出盧廣仲本人回應。

照片中的男子，左手臂上有紋身，胸肌圓潤飽滿、腹肌分明、手臂都是線條分明的肌肉，這樣的形象與大眾心目中的盧廣仲形象大相逕庭，讓人不禁質疑這真的是我們熟悉的盧廣仲嗎？雖然2019年盧廣仲曾露出冰塊盒腹肌，讓許多粉絲猜想是不是又再進化了。

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▲盧廣仲本人回應：不是說好不要PO！ （圖／讀者授權提供）

實際上，這位世界健身竹蓮店的「猛男版盧廣仲」其實是一位健美愛好者。追查下發現他本人的髮型與盧廣仲完全不像，錄影當下只是戴了假髮而已。但他的下巴輪廓、靦腆的笑容卻讓大批網友搞混，誤以為他就是盧廣仲。

這位健美愛好者的照片引起了網友熱烈的回應，紛紛以盧廣仲的歌名來調侃。有網友說：「《早安晨之美》要改名叫《早安陳之漢》了」，還有網友調侃說：「出門不只要帶《手機 錢包 鑰匙 煙》，還有啞鈴、肌酸、蛋白粉」。盧廣仲本人也在下面打趣說：「不是說好不要PO嗎。」湧入超過1萬粉絲愛心回應。