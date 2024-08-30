WINNER李昇勳開球突「亂舞18秒」　球迷傻眼投訴KBO：破壞比賽節奏

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像李昇勳為團體WINNER一員，他性格活潑、跳起舞來很有魅力，受到粉絲喜愛。近日，他受邀為樂天巨人、韓華鷹擔任開球嘉賓，怎料，其中一段18秒亂舞引起爭議，他在投球以前出奇招，在原地突然跳起舞，全場掀起熱烈歡呼，網路評論卻正反不一，認為他打亂球員的節奏等等。

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▲WINNER李昇勳開球亂舞遭球迷投訴。（圖／翻攝自KBO YouTube）



樂天巨人、韓華鷹28日在釜山社稷棒球場開打，WINNER李昇勳受邀擔任開球嘉賓，當對面捕手孫晟賓已經蹲低姿勢準備要接球時，他卻突然一時興起熱舞，跳了一段長達18秒的舞蹈，現場氣氛雖然熱烈，在網路上觀看比賽的觀眾卻不這麼認為。

▲WINNER李昇勳難得為棒球賽事開球，秀出舞技卻出現反效果。（圖／翻攝自KBO YouTube）



其中李昇勳「要丟不丟」的舉止引起民怨，KBO官方頻道下方留言充滿負評，「不敢相信我的眼睛看到了什麼」、「開球花太多時間，感覺人們的反應沒有很好」、「是誰叫他來開球的啊，怎麼會找這種人來」、「開球別想著要表現什麼，就簡簡單單投個球就好了吧」。

當天比賽分數由韓華鷹以7比0擊敗樂天巨人，對此也有棒球迷遷怒於李昇勳，向KBO聯盟投訴李昇勳打亂比賽節奏，令粉絲相當無奈，也有人緩頰留言「滿可愛的啊」、「這種開球很新鮮」、「看得出來李昇勳很努力」。