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超暖！林宥嘉罕見唱粵語　「他」特別飛來台灣教發音

記者蔡琛儀／台北報導

林宥嘉與香港知名唱作人林家謙攜手合唱新曲〈瑪莉晚安了〉，這首歌曲收錄於林宥嘉的第六張專輯《王 Love, Lord》中。林宥嘉與林家謙的合作緣分始於2016年，當時林宥嘉從社群的私訊收到林家謙傳來的demo，林家謙表示，這次的合作壓力比以前還大，但他還是很開心。

▲▼林宥嘉、林家謙〈瑪莉晚安了〉。（圖／華研提供）

▲林宥嘉、林家謙合作歌曲〈瑪莉晚安了〉。（圖／華研提供）

林宥嘉也表示很榮幸可以與林家謙合唱，並稱讚林家謙個性非常溫柔及謙虛，甚至還在錄音期間特別飛來台北教林宥嘉粵語發音，林宥嘉表示：「我看到有一些歌迷說我這次的發音唱得很標準，真的要謝謝家謙。」林家謙則認為林宥嘉很有粵語天分：「他很用心對待每一個字的發音，也很快掌握到唱粵語的口氣。」

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〈瑪莉晚安了〉的MV由擅於捕捉細膩情感的姚國禎導演執導，並特邀林家謙前來台北拍攝，不過他當時是自己來台北，沒有帶隨行工作人員，林宥嘉回憶道：「可能因為我們很熟，大家也都很謝謝他這樣鼎力的支持我們，所以雖然他一個人來，但我們所有的同事好像都變成他的同事一樣，彼此照顧。」

▲▼林宥嘉、林家謙〈瑪莉晚安了〉。（圖／華研提供）

▲林宥嘉難得嘗試唱粵語歌。（圖／華研提供）

導演巧妙運用分割畫面，分別詮釋兩人不同狀態的晚安，同時具有連結的巧思，共同透過畫面傳遞這首歌曲的溫柔與鬆弛感。MV中兩人分別展現了獨自一人煩惱掙扎的樣貌。林宥嘉分享他的真實經驗，有時候他會覺得生活很沉重，林家謙也透露其實自己在演出時會感到壓力很大。MV最後一幕，畫面分割成左右兩側，彷彿林家謙疲憊地凝視著林宥嘉的脆弱，令林家謙印象深刻。

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