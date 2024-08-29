林采緹暫離台灣！認了「換個地方生活」脫到剩比基尼 揭退休真相

記者潘慧中／綜合報導

林采緹近年除了演藝事業，也將副業經營得有聲有色。沒想到，她28日突然在社群網站宣布將暫時離開台灣，「大概像是換個地方生活。」被問到是否開始過退休生活時，她則解釋每天其實還是要處理工作，「偶也希望是天天耍廢。」

▲林采緹在留言區解釋退休真相。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



林采緹坦言此行將離開台灣長達23天，「要慢活體驗峇里島，但還是一樣在遠端工作。」雖然仍無法完全放鬆身心，但她相信換不同地方工作「會有意想不到的收穫」。

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▲林采緹解放超辣比基尼。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



28日抵達峇里島後，林采緹便換上比基尼在泳池畔留下火辣倩影，「好久沒拍照！好陌生的感覺。」只見她穿著肉色泳衣，完美襯托出渾圓半球，高腰、兩側綁帶的三角泳褲特別性感。

▲林采緹將在峇里島慢活長達23天。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



事實上，林采緹目前共經營4個副業，包括情趣用品，海南雞飯，乳鐵蛋白和瑜珈服，生活變得更忙碌，「經歷結婚離婚等等波折後，特別想要重視健康議題，很多人私訊我，問我怎麼辦，發現很多人面對各式各樣的問題，我也希望用自我經驗幫助到大家。」