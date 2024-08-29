東出昌大再婚遭批「沒付前妻3子養育費」　2ch創辦人揭他經濟現況

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星東出昌大日前宣布再婚，且女方現在已經懷孕，預產期定在明年春天。他已婚時出軌當時未成年的唐田英里佳，與渡邊杏協議離婚，被外界痛批渣夫，如今再婚，過去謠傳沒支付前妻3個小孩的養育費，度成為關注焦點，對此有人轉述本人說法「有在匯錢」。

▲東出昌大宣布與25歲松本花林再婚，外界批評他沒在付前妻3子的養育費。（圖／翻攝自日網）

據日媒《Sponichi Annex》報導，日本論壇「2ch」的創設者西村博之開設YouTube頻道，6月與東出昌大拍影音平台的旅遊節目，回顧那次旅行的直播中，提到對方的養育費問題。而東出昌大與渡邊杏離婚，3個孩子由前妻撫養，且前妻與孩子現在移居法國巴黎。

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西村博之表示，養育費是根據法院裁定時的標準表來計算，標準表會根據丈夫和妻子的收入來決定金額，東出昌大離婚時工作不多，所以根據標準表計算出來的金額，就這樣外洩到世人皆知。接著提到：「據說東出昌大其實有在匯款。只是對方沒有告訴他匯款帳戶，因此他一直將錢匯入對方律師指定的帳戶。根據我從他那裡聽到的內容，以前確實錢比較少，但現在有一定的收入，他就將這些錢匯去。所以說『他沒支付養育費』或『每月只支付1、2萬（日幣）』這些說法，據我所知，都是誤傳。」

然而，西村博之最後加上一段話，「當然，也有可能是東出昌大在說謊，實際上也有可能沒有在付錢」。

東出昌大現年36歲，過去因不倫醜聞離婚，工作全丟失，被經紀公司開除等，後來選擇山林生活，取得狩獵執照，過起原始生活，意外引發日本民眾好奇，後來有3位女星也跟著來到山林生活。而他再婚對象，是其中一位是現年25歲的松本花林，兩人相差11歲。