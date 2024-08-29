ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

東出昌大再婚遭批「沒付前妻3子養育費」　2ch創辦人揭他經濟現況

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星東出昌大日前宣布再婚，且女方現在已經懷孕，預產期定在明年春天。他已婚時出軌當時未成年的唐田英里佳，與渡邊杏協議離婚，被外界痛批渣夫，如今再婚，過去謠傳沒支付前妻3個小孩的養育費，度成為關注焦點，對此有人轉述本人說法「有在匯錢」。

▲▼東出昌大宣布與25歲松本花林再婚，外界批評他沒在付前妻3子的養育費。（圖／翻攝自日網）

▲東出昌大宣布與25歲松本花林再婚，外界批評他沒在付前妻3子的養育費。（圖／翻攝自日網）

據日媒《Sponichi Annex》報導，日本論壇「2ch」的創設者西村博之開設YouTube頻道，6月與東出昌大拍影音平台的旅遊節目，回顧那次旅行的直播中，提到對方的養育費問題。而東出昌大與渡邊杏離婚，3個孩子由前妻撫養，且前妻與孩子現在移居法國巴黎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

西村博之表示，養育費是根據法院裁定時的標準表來計算，標準表會根據丈夫和妻子的收入來決定金額，東出昌大離婚時工作不多，所以根據標準表計算出來的金額，就這樣外洩到世人皆知。接著提到：「據說東出昌大其實有在匯款。只是對方沒有告訴他匯款帳戶，因此他一直將錢匯入對方律師指定的帳戶。根據我從他那裡聽到的內容，以前確實錢比較少，但現在有一定的收入，他就將這些錢匯去。所以說『他沒支付養育費』或『每月只支付1、2萬（日幣）』這些說法，據我所知，都是誤傳。」

然而，西村博之最後加上一段話，「當然，也有可能是東出昌大在說謊，實際上也有可能沒有在付錢」。

東出昌大現年36歲，過去因不倫醜聞離婚，工作全丟失，被經紀公司開除等，後來選擇山林生活，取得狩獵執照，過起原始生活，意外引發日本民眾好奇，後來有3位女星也跟著來到山林生活。而他再婚對象，是其中一位是現年25歲的松本花林，兩人相差11歲。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

推薦閱讀

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

性感女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」粉絲都暈了

性感女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」粉絲都暈了

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

薔薔「迷幻蘑菇影片」遭下架！　狂收私訊親揭寵粉方案

薔薔「迷幻蘑菇影片」遭下架！　狂收私訊親揭寵粉方案

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

阿翰衰捲「新疆拍片」風波　傻眼爆粗口發聲：Ｘ！我中國黑名單

阿翰衰捲「新疆拍片」風波　傻眼爆粗口發聲：Ｘ！我中國黑名單

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應

賈玲遭疑復胖腫一圈！　「正面近照」流出昔狂瘦50公斤

篠崎泫忘切Toyz帳號「甜笑影片流出」！　秒刪文全被截圖

出道2天就退團！未成年男偶像遭抹黑「精神壓力過大」不幹了　聲明曝光

快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波

性感女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」粉絲都暈了

快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」

薔薔「迷幻蘑菇影片」遭下架！　狂收私訊親揭寵粉方案

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

東出昌大

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林采緹暫離台灣！認了「換個地方生活」脫到剩比基尼 揭退休真相
  2. 快訊／許光漢替代役別出爐！第一志願選上「內政部公益大使團」
  3. 涉性犯罪！泰一「6月就被立案」仍出席8月見面會　感言被翻引眾怒
  4. 小野麗莎來台「經紀人百貨公司慘摔」全身是傷　怒控：危險設計！
  5. 快訊／許太太看過來！許光漢今抽籤決定役別　6單位選1
  6. 東出昌大再婚遭批「沒付前妻3子養育費」　2ch創辦人揭他經濟現況
  7. 許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」全看光！王家梁深夜火大給回應
  8. 小孟老師／8月29日星座運勢　牡羊座是大人！面對感情保持平靜
  9. 資工彌深夜發聲「經歷太多壓迫與委屈」　品牌陷2謠言風波
  10. 《浪姐》女星爆離婚！金巧巧帶球嫁影壇大亨…3年前老公被傳幽會女星

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366