阿翰衰捲「新疆拍片」風波　傻眼爆粗口發聲：Ｘ！我中國黑名單

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅波特王曾在前陣子爆料中國官方預計找多組台灣網紅前往當地拍片，偷偷進行「大外宣」操作，近日又有網友爆出發現第二波台灣網紅應邀要到新疆拍片，已經陸續冒出來，波特王隨後留言證實，導致最近赴陸旅遊的多組網紅遭質疑。不料，經常以各種自創角色示人的網紅阿翰也衰捲其中，讓他傻眼發聲「我中國黑名單」。

▲阿翰6月前往蒙古。（圖／翻攝自阿翰Instagram）

近日有網友在Threads爆料，稱第二波的中國大外宣，到新疆拍片的一系列行程已悄悄展開，並懷疑多名網紅參與其中，其中「欸你這週要幹嘛」成員Ariel立即澄清，表示新疆之旅是早在半年前就規劃好的，也沒有計劃發布任何關於新疆的影片，還強調並未收取任何費用。不過卻有網友聲稱，發現他們將提及「內地」的動態刪掉，過去聲援香港的文章、影片也都莫名不見了。

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▲阿翰有在社群分享蒙古旅遊。（圖／翻攝自阿翰Instagram）

此外，YouTuber阿翰6月到蒙古旅遊，竟也被捲入這次事件當中，部分網友似乎分不清中國內蒙古自治區與蒙古國的差別，他親自在Threads上回覆「X！我中國黑名單，笑死我，我只敢去外蒙古」，有誤會他的網友立刻道歉「誤會你了！真的抱歉！！繼續支持阿翰」，他也高EQ回答道「不會啦，沒事的」。