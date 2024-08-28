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劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

劉謙（右）巡演期間，老婆王希怡（左）的陪伴，是他工作上最大精神支柱。（翻攝自搜狐）

圖文／鏡週刊

劉謙在疫情前就在北京文創園區租下辦公室，並特地設置一個小劇場，愛表演的他坦言，「當初租下文創園區的辦公室，弄個小劇場，燈光、音響都有，可以容納50人，就是想招待親朋好友、贊助商，或是喜歡我的朋友來看，是完全不收費的私人招待所；疫情前裝潢好，試演了4場，疫情就爆發，夢幻劇場就此沒了，但新台幣130萬元的房租還是得繳。」最後百萬房租成為他疫情期間最大開銷，壓力大到他得了憂鬱症。

他透露，以往每年都會返台探親好幾次，2019年疫情開始3年沒法回家，原本安排好的巡演也因此被迫取消，「沒工作只能待在家裡，陪小孩、老婆，但公司每個月的房租，一年等於要付出新台幣1560萬元，燒了3年，當時一切都很不順，導致壓力大到每天意志消沉，去看醫生被告知是憂鬱症。」

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劉謙（左二）靠魔術表演在中國大陸走紅，當年曾與韓庚（左起）、大S及吳尊一起出席《大武生》的北京首映。（東方IC）

▲劉謙（左二）靠魔術表演在中國大陸走紅，當年曾與韓庚（左起）、大S及吳尊一起出席《大武生》的北京首映。（東方IC）

原本不過問劉謙工作的老婆王希怡，看到他每天為了錢不開心，便跳出來管帳，一看辦公室房租，每個月要付新台幣130萬元，去年便決定找新的辦公地點，而現在每個月的房租只要原本的1/2，約新台幣40萬元左右，工作也隨著疫情結束而回到正軌。

劉謙在疫情期間因為工作取消，為了支撐公司龐大的開銷，接了直播帶貨工作。他坦言，當初朋友突然上門問他：「要不要去做直播帶貨？」接獲邀約時心情的確很抗拒，但為了公司的生計，也只好接下自己不熟悉領域的工作。

他表示，「我沒想到整個大環境到了這種程度（意指很糟），但為了生計也只能做，持續做了一年，最高紀錄要我賣一百多樣商品，每次直播3到5個小時。」而原本連推銷都不懂的劉謙，坦言因為直播帶貨一年讓他成長不少，「只是因為抗拒這分工作（直播帶貨），每天心情都不好、很鬱悶、消沉，但因為每個月公司都有開銷，所以只做了一年，至少讓收入進來，公司才能支撐下去。」


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