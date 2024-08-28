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2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

感情成謎1／曹雅雯掰了女經紀人　深夜高壯帥男陪返家

▲本月24日曹雅雯特別力挺「拍謝少年」，擔任演唱會嘉賓。（圖／海口味有限公司提供）

圖文／CTWANT

台語金曲歌后曹雅雯在2年前公開出櫃承認自己是雙性戀，也曾寫歌、出席LGBT相關活動力挺同志平權。8月24日晚間時報周刊CTWANT直擊曹雅雯結束演出後，先獨自前往台北市中山區的酒吧，隔日凌晨離開時身邊則多一位高挑壯碩的男子陪伴，兩人一起搭上多元計程車，一同回到新北市板橋區的一處民宅。

感情成謎1／曹雅雯掰了女經紀人　深夜高壯帥男陪返家

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▲結束演出後，曹雅雯和傳過緋聞的經紀人小君一起從北流後門離開會場。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

感情成謎1／曹雅雯掰了女經紀人　深夜高壯帥男陪返家

▲曹雅雯結束演唱會後，獨自一人搭車前往位於台北市中山區的酒吧。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

8月24日曹雅雯擔任曾在《禁》專輯中合作過〈食菜的刀〉的「拍謝少年」北流演唱會嘉賓。晚間10點演出結束後，曹雅雯和曾經一起傳出緋聞的經紀人小君陪同下，兩人從後門離開會場，一會兒一輛多元計程車開到北流後門，至於被瘋傳與她關係曖昧、疑似譜出女女戀的經紀人小君則並未同行。

感情成謎1／曹雅雯掰了女經紀人　深夜高壯帥男陪返家

▲隔日凌晨曹雅雯和高壯男子一同離開，男子還先幫她確定無異狀後立即向她招手，示意要她趕快跟上。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

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▲不知是否為了避嫌，曹雅雯一路都與男生裝不熟，保持著微妙的安全距離。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

晚間10點33分，車子開到台北市中山區一家酒吧門口停車，曹雅雯下車後走進酒吧，直到隔日凌晨的1點7分，才又見到她現身。此時曹雅雯和一名體格高挑壯碩的男性友人走出酒吧，高壯男不僅體貼地幫曹雅雯拿包包，先一步走出門口的他還機警地看了巷口，確定無異狀後立即對著後方的曹雅雯招手，示意要曹雅雯跟上。

感情成謎1／曹雅雯掰了女經紀人　深夜高壯帥男陪返家

▲車來了之後男子很紳士幫曹雅雯開門先讓她上車。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

高壯男一會兒看手機、一會兒看著路口，似乎是正在尋找所叫的車，而曹雅雯則一路與男生保持著微妙的1.5公尺距離，全程幾乎都是低著頭走路。2分鐘後終於找到聽停在路口多元計程車，男子同樣紳士地開車門讓曹雅雯先上車，自己再坐進車內。

感情成謎1／曹雅雯掰了女經紀人　深夜高壯帥男陪返家

▲曹雅雯和高壯男到達新北市板橋區巷弄一起下車，2人看似熟門熟路地就進入一處民宅。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

約莫20分鐘後，車子開到新北市板橋區一處巷弄內停車，此時時間已是25日凌晨2點，曹雅雯和高壯男子一起下車後，看似熟門熟路地就步入一處民宅，如此不避諱地深夜一同搭車返家，也令人相當好奇感情向來如謎一般讓人搞不清的曹雅雯，與這名高壯男子是何關係。

曹雅雯經紀人小君回應本刊表示，曹雅雯當天是演唱會結束後跟朋友相約在酒吧，結束又和朋友到友人家續攤，「就是一群朋友開喝，有好消息一定會通知大家」。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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