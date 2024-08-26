影帝「哭爸」連奪兩大獎 ！《我們還有明天》票房賣破10億台幣

記者許逸群／綜合報導

挪威國際影展日前開獎，曾以10億台幣超車「芭本海默」的義大利黑白電影《我們還有明天》再下一城，連續勇奪影展最大獎「觀眾票選獎」與「歐影無懼獎」雙料大獎。演而優則導的新銳導演寶拉寇提莉絲（Paola Cortellesi）女力魅力繼征戰澳洲雪梨電影大獎後、再度征服北歐！

▲電影《我們還有明天》接連奪下影展大獎。（圖／海鵬影業提供）

《我們還有明天》之前在義大利連續超車《Barbie芭比》與《奧本海默》，以10億台幣票房成為年度票房冠軍，躍升為現象級電影。除橫掃「義大利奧斯卡」大衛獎最佳影片、最佳男女主角、最佳新導演、最佳原創劇本等19項大獎提名，寇提莉絲個人更贏得5座大獎，追平26年前《美麗人生》導演羅貝托貝尼尼（Roberto Benigni）所創的歷史紀錄。

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▲▼瓦里歐馬斯坦德在電影中飾演父權至上的男性。（圖／海鵬影業提供）

《我們還有明天》以二戰後的義大利女性為故事背景，不僅幽默展現女權甦醒，結局更大出意料，連評審團都讚嘆該片「令人著迷」。有趣的是，寶拉寇提莉絲片中自肥，邀請兩屆義大利大衛獎影帝瓦里歐馬斯坦德（Valerio Mastandrea）飾演她的「家暴老公」伊凡。

電影中的伊凡父權至上，眼中在意的只有他的父親。令人震驚的是，馬斯坦德竟出神入化地詮釋了這個輕蔑、仇女、嫉妒又敏感的沙文丈夫角色，片中一場他聽聞久病父親過世，瞬間跪倒教堂外、向天哭喊「祢為什麼要帶走他」，滑稽神情笑爆觀眾。

《我們還有明天》出國比賽捷報頻傳，這次在挪威國際影展連奪最大獎「觀眾票選獎」和「歐影無懼獎」雙料大獎更是意義非凡。原來「歐影無懼獎」旨在促進歐洲電影產業的性別平等，導演寇提莉絲還加碼獲頒3萬歐元（約新台幣106萬元）獎金。