辛龍神隱4年！胡瓜認有和他見面　近況曝光「證實有意復出舞台」

記者孟育民／台北報導

藝人辛龍在老婆劉真過世後，淡出演藝圈4年，至今都沒在公開場合露面。胡瓜今（26日）出席華山基金會中秋送暖活動、擔任公益大使，透露近期在籌備台北歌廳秀，辛龍也是他邀請的對象，甚至前陣子兩人還碰過面，直呼他狀態很好。

▲胡瓜擔任華山基金會「愛老人中秋亮起來」公益計畫大使。（圖／記者湯興漢攝）

胡瓜近來工作忙到不可開交，不但前陣子才剛在高雄舉辦完《藍寶石大歌廳》演唱會，手上還有2個主持的節目，YouTube頻道《下面一位》也在網路上小有成績，他笑說因為太忙沒時間運動，已經胖了5、6公斤，不過體力都還可以，有提醒自己壓力不要太大。

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▲胡瓜工作忙碌。（圖／記者湯興漢攝）



胡瓜透露接下來想在台北辦歌廳秀，希望能推廣台語歌，提及最困難的地方則是要找到適合的場地，「我覺得讓50、60、70、80歲的人能聽歌的地方很少，現在大部分都是韓團，或是五月天，周杰倫，老一輩的人也不認識他們。」目前任賢齊已經答應他，李宗盛、羅大佑也都在邀請名單內，甚至前陣子也和辛龍見面討論，「他都在帶小孩，我也有跟他提過演唱會這件事，他有意願，真的希望他可以出來，我覺得他對電視還是會害怕，如果在歌廳秀面對大家，應該就可以。」

▲辛龍消失演藝圈已經4年。（圖／翻攝自Facebook／辛龍）

另外，胡瓜表示如果真的辦成影片不會上傳到網路上，「大家以前都是買票看歌廳秀，若網路上有，誰要買票？千萬不可以短視眼光去做這件事，不能這樣賺錢，要以振興餐廳秀為目的，就會很珍貴。」