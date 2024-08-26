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DKB台灣開唱脫掉！袒露洗衣板腹肌　台下驚見「媽媽陪女兒追星」

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體DKB於25日於三創CLAPPER STUDIO舉辦演唱會，他們以〈What The Hell〉開場，成員精湛且強而有力的舞蹈立刻點燃現場氣氛，粉絲手握應援棒，隨著音樂的節奏揮舞，場面壯觀，彷彿成了音樂的海洋。首次在台灣舉辦專場演唱會，他們入境隨俗秀出幾句中文，台下更有媽媽陪著女兒來追星，歌迷年齡層超級廣。

▲▼▲▼DKB台灣開唱。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment提供）

▲DKB在台首次舉辦演唱會專場。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment提供）

DKB於7月才剛發行迷你專輯，台下歌迷首首都會唱，現場更有媽媽陪著女兒來追星，一起歡呼跟尖叫，氣氛歡樂。他們一上台就用標準的中文向台灣粉絲問好，看到台下BB（官方粉絲名）便說：「我們之前因為其他表演造訪台灣，那時候就在心中立下心願，一定要來台灣。」觀眾把演出場地填滿，他們驚呼「哇，好多人，相信現場也是有第一次來看我們的人，今天到來的你們，我們都是一家人。」引起了全場粉絲的熱烈歡呼。

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▲▼ E-CHEN大露胸肌彈貝斯。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment提供）

▲E-CHEN大露胸肌彈貝斯。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment提供）

為了帶來最佳演出，成員緊鑼密鼓進行重訓，E-CHAN帶來一段熱舞演出，他跳到最後將衣服拉開露出腹肌，現場粉絲尖叫到不行，最後加碼露胸肌彈貝斯，再次讓尖叫聲破表。

▲▼▲▼DKB台灣開唱。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment提供）

▲▼DKB帶來精彩舞台。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment提供）

▲▼DKB台灣開唱。（圖／Fu Entertainment、Brave Entertainment提供）

不僅如此，成員還挑戰了中文歌曲，帶來黃宣的〈一天〉GK精心改編韓文歌詞，團員們一一對粉絲們說「我愛你」DKB表示：「這首歌我們每個人都練習發音很多次，那時候進錄音室錄音，錄50次。」至於饒舌部分，GK發揮小巧思，他不會中文，因此改成韓文，最後放進「我愛你」，藉此告白眾多歌迷。

隨著演唱會進入尾聲，DKB驚喜下台與BB互動、擊掌及拿起粉絲相機自拍，除了全場跑以外，他們還在台下粉絲前跳舞，超近距離引起陣陣尖叫聲。最後他們承諾將來有機會，一定會再度回來與大家見面，演唱會在粉絲尖叫和歡呼聲中完美落幕。

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