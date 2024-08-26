展榮「紅白衣服混洗」竟染出夢幻櫻花粉！公開SOP　200萬人看呆：太美

記者田暐瑋／綜合報導

很多人應該都有洗衣服不小心被染色的慘痛經驗，一件好好的衣服就此泡湯！「這群人」展榮近日把紅、白色衣服一起丟進洗衣機洗，害得白色衣服全被染色，沒想到誤打誤撞，這些白色衣服顏色卻意外被染成超美的櫻花粉，活脫脫像是新的一樣，引來大批網友驚呼連連，連他都開玩笑說：「有穿膩的衣服要染嗎？開放報名！」

▲展榮紅白色衣服混洗意外染出櫻花粉。（圖／翻攝自展榮IG）



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展榮日前PO出將紅白色衣服混在一起洗，導致白上衣全被染色的影片，沒想到白色上衣被染得顏色超均勻，成了美麗的櫻花粉，連他都相當意外：「你不妨就買一件紅色的衣服，把它們全部一起丟到洗衣機洗，你就會像我一樣得到一堆粉紅色的衣服。」

這支影片立刻在網路上爆紅，創下200萬次的點閱率，紛紛好奇到底怎麼能染出超美的櫻花色，展榮再次拍片公開過程，他透露紅色衣服是在歐洲ZARA所購買，接著將它與其他白色衣物一起放入洗衣機，並加入酵素洗衣粉，選擇了高溫洗滌，「加點熱應該會更加有效果。」果然第二次試驗成功，白色上衣再度被染出美麗粉色。

▲展榮紅白色衣服混洗意外染出櫻花粉。（圖／翻攝自展榮IG）



這件事在網上引起討論，許多網友也想試試這種意外的染色方法，「我預約第五批櫻花粉」、「連我女兒都看到 吵著說想染衣服」，展榮表示，知道深淺色衣服不能混洗，這次純粹是意外，「我也很少紅色衣服，可能就唯一一件，所以丟到洗衣機的時候，就是一個不小心。」沒想到卻有意外之喜，強調絕非造假，開玩笑回應網友：「有穿膩的衣服要染嗎？開放報名！」