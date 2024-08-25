動力火車重返27年前出道地！　超佛心免費開唱「現場擠爆」畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

動力火車近日推出新專輯《結伴》，昨天才到台北小巨蛋參加超犀利趴演出，今（25日）又到大安森林公園舉辦免費音樂同樂會，也是他們27年前出道開唱之處，如今的他們聲勢如日中天，今晚人潮也擠爆，尤秋興直呼比當年來的人還多，笑說「那時候眼界比較小，覺得舞台好大，現在整個感覺變小了，可能看了很多東西，也稍微長高了。」還在台上重現「三振舞」。

▲動力火車今天又跳三振舞。（圖／華研提供）

除了唱新歌〈催眠〉、〈看著你看著他〉等，也沒忘記演唱經典歌〈忠孝東路走九遍〉，讓現場歌迷紛紛跟著大合唱。此外兩人也玩起遊戲，爆料他們出道前團名一度叫「處男合唱團」，被問到如果要二選一，會選5年不開演唱會，還是改回「處男合唱團」？尤秋興直接選擇改回「處男合唱團」，讓顏志琳笑說：「那你自己出道！」

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顏志琳被問在台上肚子絞痛還是一直放屁比較痛苦，他認為放屁比較不舒服，尤秋興補充：「因為放屁有時候會『流湯』。」讓台下都笑翻。

▲▼動力火車今晚在大安森林公園開唱，現場人山人海。（圖／華研提供）

被問到相識超過50年最受不了彼此的地方，顏志琳表示兩人其實沒有大吵、都是小小的冷戰，比如有些歌他想唱、尤秋興卻不想，尤秋興則先讚顏志琳「很會給人台階下」，下一秒又爆：「他常常上廁所不沖水，我每次跟他講，他就說『啊！失誤！』」還偷抱怨顏志琳很固執。

有趣的是，今晚任爸也隱藏在人群中，他表示是自己搭捷運到場，交通很方便，還開心拿手機狂拍動力火車，至於真正身為動力火車鐵粉的Selina則在家帶小孩。