薔薔西班牙逛ZARA被偷27萬財物「崩潰痛哭」！　警認：不是第一次出事

記者田暐瑋／綜合報導

薔薔日前到西班牙旅遊拍片，卻遇上不幸事件，在全球最大的ZARA門市試穿衣物時，遭遇扒手偷走隨身攜帶的手提包，總價值27萬元的財物全被洗劫一空，讓她當場崩潰痛哭。

▲薔薔包包被偷。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）



薔薔日前到西班牙的ZARA購物，坐在椅子上試穿金色高跟鞋時，順手將包包放置在旁邊，接著又進入試衣間試穿衣物，然而，當她試穿完出來，卻發現包包不翼而飛，包內不僅有要價13萬元的卡地亞黃金戒指，和其他物品加起來，共27萬元新台幣的財物全被偷走，氣得她大罵一旁工作人員：「你親眼讓人家在你面前把它拿走，我真的是服了你，在你旁邊！怎麼這樣你怎麼顧的？你們三個人坐在那裡，包包直接被提走。」

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▲薔薔的竹籃包包被偷。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）



隨後，薔薔要求ZARA店家協助調閱監視器，希望找回失竊的財物，卻被告知需先報警處理，工作人員分析因為薔薔一進店內就開始拍攝並挑選商品，應該是當時就被盯上。而在前往警局的途中，薔薔情緒崩潰，當街崩潰痛哭，報警後被告知需要官方行文才能查看監控錄像，這一程序可能耗時甚久，警方也坦言東西要找回來「非常困難」，且在當地很常發生。

警方也表示，過去偵辦過最貴的遺失物高達300萬歐元（約1億元台幣），犯罪集團通常偷到東西後就會馬上把東西賣掉，「這是一個龐大的行動，就像電影一樣。」也有人在飯店辦理入住時，包包只是放在旁邊一會，一轉眼的時間就立刻被偷走，警方也提醒旅客到國外，包包絕對不可以離開視線，外出時皮包也建議都擺在前側口袋，避免被順手牽羊，此外，當地ZARA並非第一次發生偷竊事件。

▲薔薔包包被偷。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze）