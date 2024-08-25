夫妻吵架「贏了其實輸了」　小馬「1分鐘體悟」破百萬觀看

記者許逸群／台北報導

藝人小馬（倪子鈞）約莫從4個月前開始經營短影音，透過口述的方式分享人生經歷。他日前分享一段言論：「現在很多的夫妻一講話就吵架，到底是為什麼。恭喜各位，當你真的爭贏的時候，其實你是全盤皆輸。」短短1分鐘的影片，透過網友的大量分享，在各社群平台上共獲得百萬人觀看。

▲藝人小馬分享人生經歷。（圖／翻攝小馬臉書）

小馬表示，有些夫妻一吵架就像是在拚輸贏，讓他不解地說：「去外面跟人家拚輸贏嘛，在家裡面拚什麼輸贏！」他認為不願意溝通的人其實比較弱勢的，因為他在立場裡沒有自信，他更以自身為例子，「在結婚初期，我也覺得我是很有道理的人，我太太小我8歲。但我覺得當我爭贏了道理，把我太太搞得很難過很沮喪，我到底贏了什麼。」

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▲藝人小馬時常在社群平台分享人生哲理。（圖／翻攝小馬臉書）

他坦言， 失去立場是很可怕的，可是擁有立場，卻失去另一半的關係，是更可怕的。他以一對天天吵架與從不吵架的夫妻為例，天天吵架的夫妻是因為都覺得自己是對的，而不吵架的夫妻，則是兩人都自認「我也沒有很好」，畢竟吵架贏了也不等於是完美的人。

小馬表示：「越去體諒對方、比較有智慧地處理，關係會開始有平衡。家裡是講愛的地方，不是講道理的地方。」他看似簡單的分享，短短1周的時間累積上百萬觀看，更有數百名網友留言，相當認同他的看法。