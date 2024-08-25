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老公搞上閨蜜被雙重背叛！　游詩璟流產「遭婆婆羞辱」躺病床淚崩

記者黃庠棻／台北報導

三立台八《願望》游詩璟在劇中飾演高唯芸，是「勝發集團」財務部經理，對家庭和工作盡心盡力。為了支撐娘家經濟，已婚3年仍不敢懷孕，導致婆婆（德馨飾）與丈夫（韓宜邦飾）不滿，也因意外而流產，最後丈夫有了婚外情，未料到對象竟然會是閨密林美妍（羅巧倫飾）。

▲《願望》游詩璟、德馨。（圖／三立提供）

▲游詩璟、德馨在《願望》飾演婆媳。（圖／三立提供）

得知真相後，游詩璟有如五雷轟頂，面臨友情與婚姻的雙重背叛，痛苦不堪，在劇中因流產加上婆婆的羞辱，崩潰的場面也讓網友表示實在太揪心，邊看邊哭，大讚游詩璟把角色詮釋得很好。

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▲《願望》游詩璟、德馨。（圖／三立提供）

▲游詩璟遭閨蜜、老公背叛，流產還遭婆婆羞辱。（圖／三立提供）

尚未步入婚姻的游詩璟，也還沒有婆媳之間的問題，讓大家好奇她是否會因為婆媳問題而對婚姻卻步，她笑說現在的婆婆都很年輕，沒那麼傳統，但還是會有規矩，自信地表示「我是屬於好媳婦那一種，很認命的那種。」笑稱自己還找不到對象，是因為她都把自己關在家裡。而之前游詩璟在家人支持下有去凍卵，她笑說不一定要結婚，找一個外國人生一個混血寶寶多可愛。

▲《願望》游詩璟、德馨。（圖／三立提供）

▲游詩璟、德馨分享對婆媳問題的看法。（圖／三立提供）

而飾演尖酸婆婆的德馨，私下就會跟游詩璟討論說這婆婆太超過，她表示「我身邊有朋友可能過年過節才會回家，可能就一天兩天，所以要爭吵也不容易。」而在劇中韓宜邦是媽寶，所以有些女人最怕遇到媽寶，什麼都以自己媽媽意見為主，游詩璟說她個性就是一個如果自己願意，就會沒有任何怨言，德馨則笑說「以宗教學角度來看就是業障，要還完了她才會清醒，這沒有什麼道理可講。」

游詩璟說她曾經交過一個男朋友，交往時間也滿久，當時對方的媽媽對她要求很多，因為生活習慣不一樣產生很多問題，像洗完澡要把浴室用布擦乾，連浴缸、牆壁都要，後來因為認知不同被唸，甚至被牽怒說她習慣不好，最後連自己媽媽都生氣「怎麼在別人家受氣，妳又沒嫁過去，又不是她媳婦，還在那邊要求什麼。」

▲《願望》游詩璟、德馨。（圖／三立提供）

▲游詩璟、德馨分享對婆媳問題的看法。（圖／三立提供）

而德馨一直到現在都深信「門當戶對」四字，她認為家庭背景跟觀念兩個家庭必須是一樣的，要不然嫁進去，就不是兩個人的事情，而是雙方家庭的事。她表示 「至少學歷各方面和生活都差不多，並不是說有錢人一定要交往有錢人，而是從背景，到思維、生活習慣，不會有太大脫節」。

因為德馨以前演出友台的戲，看到很多傳統媳婦的忍，最大原因就是她沒有謀生能力，以夫為天，但是現在女性都會養自己，基本是可以對談的，誰都沒有矮一截，其實是可以到達一個互相尊重的狀態，所以交往期間除人品外，家庭背景都重要。

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游詩璟, 願望

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