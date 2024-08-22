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温嵐穩交歌手男友4年「背景全曝光」！　驚爆種草莓...全場傻眼

記者蔡琛儀／台北報導

藝術家雷沙達巴斯（黃一峰）發起泰雅族文化推廣展覽，並找來好友温嵐、亦帆、雅維茉芮站台，將出席第6屆泰雅音樂節，温嵐一直注重泰雅文化的發展與延續，泰雅音樂節是她跟黃一峰創立、主導，盼能復甦中斷了80多年的泰雅族文化，今（22日）舉辦記者會，而和温嵐穩定交往4年的男友、創作歌手雷諾屆時也會出席音樂節，被爆其實是亦帆的遠親、雅維茉芮的鄰居。

▲▼温嵐出席雷沙巴達斯個展 暨泰雅音樂節 記者會 吳逸帆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲温嵐非常關注泰雅文化的推廣與發展。（圖／記者屠惠剛攝）

眾人皆大誇雷諾體力好、個性務實又耿直，公認是温嵐歷任男友中的第一名，亦帆吐槽：「但酒量是差了一點！」大家你一句我一句大談雷諾，温嵐當場只能崩潰傻笑，但不忘幫男友澄清：「不是他太差，是我們太強。」至於是否婚期將屆？温嵐則說：「順其自然。」

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黃一峰說，他們近年發起「一樹一山」活動，前進多個泰雅族部落種下3400棵流蘇花，部落跟著流蘇的生長期種植農作物，一旁的温嵐突然脫口：「冬天要種草莓。」還比了比脖子，讓全場笑翻，被虧挖洞給自己跳，好友黃一峰虧：「妳身體就是一座草莓園！」

▲▼温嵐出席雷沙巴達斯個展 暨泰雅音樂節 記者會 吳逸帆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲温嵐與好友亦帆、黃一峰。（圖／記者屠惠剛攝）

而亦帆的爸爸是「北原山貓」團員吳廷宏，去年7月他因心肌梗塞發作住院治療，她說慢慢恢復中，仍需固定回診治療，也透露爸爸真的生了很多次病，包括糖尿病、高血壓，也因為尿道結石、腎結石引發腎積水，連帶導致心肌梗塞，因此屆時音樂節若爸爸身體不適，可能會取消部分演出，但她笑說會叮嚀爸爸多做心肺運動。

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