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張彬彬激吻女主角「15場吻戲」燃愛火！　本人急撇清自肥...被狂讚腰力好

記者孟育民／台北報導

由《想見你》導演黃天仁執導的愛情輕喜劇《三分野》，26日起在八大戲劇台晚間10點全台首播，男女主角張彬彬、吳倩被粉絲點評15場吻戲極致甜蜜，令人臉紅心跳，導演甚至會超出劇本設定加碼，為此張彬彬曾透過花絮澄清不是自己要求的，是導演的安排，就怕對戲的吳倩誤會。

▲▼《三分野》吳倩（左）、張彬彬（右）為戲獻出10多場的浪漫吻戲情節。（圖／八大戲劇台提供）

▲《三分野》吳倩（左）、張彬彬（右）為戲獻出10多場的浪漫吻戲情節。（圖／八大戲劇台提供）

愛情輕喜劇《三分野》，製作團隊形容《三分野》是指「三分野、七分正」，故事除了愛情以外還有理想，在刻畫細膩情感的同時，也結合了熱血勵志的內容。劇中張彬彬、吳倩兩人在高中時期相識，互有好感但僅只於暗戀，直到進入職場工作意外成為同事，緣份再度被牽起，並點燃兩人心中的愛苗。

▲▼《三分野》吳倩（左）、張彬彬（右）為戲獻出10多場的浪漫吻戲情節。（圖／八大戲劇台提供）

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▲吳倩、張彬彬在劇中燃起愛火。（圖／八大戲劇台提供）

張彬彬很喜歡這次飾演的角色「徐燕時」，他說：「這個人設很會損人，但他這種損其實是愛她（意指女主角吳倩）的。」以及嘴硬但心很軟，嘴上說不會幫忙，其實能幫忙的，他都盡力去做。劇組透露，張彬彬一雙深情的眼神，完全符合男主角的人物設定。

在拍攝期間，吳倩感受到張彬彬是個很會照顧人的搭檔，但空檔時，對方太喜歡聽歌、唱歌，吳倩笑稱：「就差沒開演唱會！」此外，還抖出張彬彬喜歡被大家說他帥，幕後花絮有一場和童星的對手戲，只見張彬彬一手抓著籃球，一邊問著小男生說：「帥不帥！」

▲▼《三分野》吳倩（左）、張彬彬（右）為戲獻出10多場的浪漫吻戲情節。（圖／八大戲劇台提供）

▲張彬彬深情的眼神深獲觀眾喜愛。（圖／八大戲劇台提供）

張彬彬和吳倩為《三分野》獻出10多場的浪漫吻戲，拍攝過程兩人的互動反應，常帶來歡樂氣氛；有場戲他們倒在沙發上擁吻，張彬彬一時抓不到親吻節奏自責，隨即自己喊卡，嚷嚷著「有點亂，找不到那個節奏…」盯著螢幕的導演忍不住大笑：「這裡啄一下、那裡啄一下。」形容像小雞在啄米。還有一場是張彬彬一把抱起吳倩走到床邊，接著放到床上，輕鬆的動作完全難不倒他，現場工作人員大讚他腰力真好。

▲▼《三分野》吳倩（左）、張彬彬（右）為戲獻出10多場的浪漫吻戲情節。（圖／八大戲劇台提供）

▲張彬彬吻戲沒節奏， 被劇組笑稱像小雞啄米。（圖／八大戲劇台提供）

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關鍵字

想見你, 三分野, 張彬彬, 吳倩, 黃天仁, 戲劇男神

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