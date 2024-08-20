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五熊報廢愛車驚見「保險絲被偷」！　心碎曝無奈：好難受

記者王靖淳／綜合報導

藝人五熊（蔡頤榛）上個月底深夜在國道出車禍，雖然一開始對方肇事逃逸，不過目前已經落網。五熊事後也發文坦言可能要不到賠償，今（20）日再度透過社群發聲，透露自己在回台中處理愛車報廢的過程中發現，保險絲竟遭人拔掉偷走。為此，五熊無奈表示：「好難受，我真的不明白，怎麼還有人要去偷它。」

▲五熊。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

▲五熊上個月底深夜在國道出車禍。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

五熊在文中分享和老公回到台中處理愛車報廢事宜的心情，她坦言整個過程讓她感到相當難受。五熊透露，當她為車子接電後，看到車燈亮起的那一刻，心中還是忍不住激動了一下。然而，最終卻發現車子依然無法發動，原因竟然是因為車內的保險絲被拔走，這讓她感到更加心痛。

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▲五熊。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

▲五熊發文透露車子的保險絲被偷走。（圖／翻攝自Instagram／bernice0222）

五熊進一步表示，她對於有人會偷走車子的保險絲感到相當不解，因為這台車已經夠不容易了，她無法理解為何還會有人做出這樣的行為。她無奈地寫道：「它已經夠不容易了，怎麼還有人要去偷它... 我真的不明白。」最後，五熊提到，車子已經被拖走，前往它應該去的地方，並在文末結尾用「唉」來表達內心的無奈與失落，藉此讓粉絲們感受到她在這段經歷中的複雜情緒。

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五熊, 蔡頤榛, 車禍

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