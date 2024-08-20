八點檔夫妻創業7年「狂燒8位數」　總部開幕…演藝圈好友都來了

記者黃庠棻／台北報導

藝人文汶、吳皓昇夫妻在2018年創立的猴爺品牌Hoya，以凍膜、保養品風靡台灣，今（20）日舉行總部成立的開幕典禮，圈內好友翁家明、江俊翰、王瞳、陳宇風、葉家妤、張書偉、顏曉筠、Junior、何豪傑、胡嘉愛、許定南、陳立芹、何啟聖等人以及幕前幕後工作人員都到場支持。

▲文汶、吳皓昇夫妻設立品牌總部。（圖／民視提供）

文汶在現場開玩笑表示「走到今天覺得還是不要創業，真的太辛苦了」，不過強調自己還沒有退出演藝圈，如果未來有時間仍可以拍戲，直呼「自己也是熱愛演戲的」。而吳皓昇則大誇老婆很有表演天份，只是因為創業沒時間。

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▲文汶、吳皓昇夫妻設立品牌總部。（圖／民視提供）

不僅如此，文汶的媽媽也特地到猴爺總部，直說「來住2天就感受到他們一家人非常辛苦」，媽媽透露參與開幕非常感動，表示文汶從小就很專注唸書「以她為榮」。吳皓昇的爸爸跟媽媽也到場力挺，吳皓昇媽媽更是帶大家一起祝禱，希望開幕典禮之後事業也順利，顧客都滿意。

▲文汶、吳皓昇夫妻設立品牌總部。（圖／民視提供）

除此之外，文汶透露疫情期間都在「省支出」，因為顧客不上門，加上經濟壓力大，所以都在燒自己的存款，但因為前面研發花了很多資金，就不想放棄，到目前為止投入8位數字的錢，很感謝各方親朋好友的幫忙，讓他們支撐到現在，也有今天可以舉行大樓總部。

▲文汶、吳皓昇夫妻設立品牌總部。（圖／民視提供）

吳皓昇說很感謝拍八點檔《愛的榮耀》，發現自己有高血壓的狀況，拍完導演立刻衝到現場跟他說「要趕快看醫生」，他回家看醫生才發現原來道具是真的，可能當時拍戲又照顧小孩，又租下總部大樓，所以壓力很大，加上又擔心女兒頭髮長不出來。所幸，吳皓昇的身體狀況現在好多了，也謝謝劇組有讓他時間休息，現在身體也都調養好了，隨時可以回歸拍戲，而猴爺總部的事業也越來越好，這是他收到最棒的收穫。