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八點檔男星繼承已逝父業「轉當整復師」　創業5年淚曝好消息！

記者黃庠棻／台北報導

八點檔演員郭唐佑在演藝圈中沒有太多代表作，5年前他用家傳的傳統整復手法，在台北創立第一間合法合規的傳統整復店「唐居整復」，一開始包含他只有3個員工，到現在經營兩間整復店，還創立國際健康運動整復協會，擁有20位專業整復師傅、2位行政人員，今年還前進總統府、參與各大公益活動。

▲郭唐佑。（圖／唐居整復X唐苑整体）

▲郭唐佑的整復事業相當亮眼。（圖／唐居整復X唐苑整体提供）

郭唐佑的整復事業在演藝圈內早已是眾多藝人們的首選，在圈外也是炙手可熱，甚至有住在海外的骨粉回台灣前，都會早早預約。而住在其他地區的「骨粉」，也常常敲碗郭唐佑趕快到別處拓店。對此，在經過長時間親自考察、田調後，郭唐佑透露，北部的第三家店目前預設在新北市新莊。

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▲郭唐佑。（圖／唐居整復X唐苑整体）

▲郭唐佑的整復事業相當亮眼。（圖／唐居整復X唐苑整体提供）

事實上，郭唐佑第5年的創業路，最感動的不是曾有多少演藝圈大咖相挺，也不是要在雙北開第3家分店，而是今年夏天他終於決定、並有能力回到家鄉高雄，將過世父親之前經營的舊店改造並重現開業，且動工日恰巧就在今年的8月8日父親節。

對此，郭唐佑感性地表示「終於解開我對父親的遺憾及歉意了，同時我也將3店開回去高雄，給爸爸磕頭，希望他能看見，希望我能成為他的驕傲。」

▲郭唐佑。（圖／唐居整復X唐苑整体）

▲郭唐佑父親高雄整復店外觀。（圖／唐居整復X唐苑整体提供）

此外，郭唐佑為了整復事業每週南北兩地跑，但他仍不安於現況，因為對演藝工作還是抱持著熱情、積極的態度。除了注重外表，也持續尋找機會，種種的忙碌使他3個月暴瘦15公斤，讓經紀人傻眼，一度嚴厲禁止他繼續瘦下去，他坦言「之前在節目上ㄧ直被笑很胖，某天突然心ㄧ橫就開始減肥，加上忙碌，不小心瘦太多了，有時候會因太焦慮睡不著，或是餓太久頭暈目眩。」

▲郭唐佑。（圖／唐居整復X唐苑整体）

▲郭唐佑3個月暴瘦15公斤。（圖／唐居整復X唐苑整体）

目前郭唐佑正努力把體重吃回正常，除了節目、戲劇、平面拍攝，他還參與幕後工作，並投資電影，讓自己除了斜槓整復師，能再斜槓成為出品人。

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