2024版《紅樓夢》林黛玉被酸爆！扮相曝光　陸網嘲：一黛不如一黛

記者劉宛欣／綜合報導

中國名著《紅樓夢》被翻拍成影視作品20多次，作品中多愁善感的林黛玉是一大經典人物，近日新版電影《紅樓夢金玉良緣》上映，林黛玉由現年25歲的張淼怡飾演，但她的扮相卻被吐槽沒有林黛玉的靈氣，是最糟的版本，「新版林黛玉」衝上微博熱搜，中國大陸網友紛紛嘲諷「一黛不如一黛」。

▲大陸網友比較3個版本的林黛玉。（圖／翻攝自微博）

「新版林黛玉」出現在19日微博的熱搜榜上，網友列出了陳曉旭飾演的1987年電視劇版本林黛玉、2010年版《新版紅樓夢》蔣夢婕版林黛玉，以及2024年電影《紅樓夢金玉良緣》中張淼怡版的林黛玉做比較，批評張淼怡沒有原作林黛玉那種柔弱、鬱鬱寡歡的氣質，也沒有靈氣，不少人認為陳曉旭版本非常難超越，不應該再繼續糟蹋名著。

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▲張淼怡被批不適合角色氣質。（圖／翻攝自微博）

微博上網友吐槽一個比一個狠毒，紛紛表示「一黛不如一黛」、「1987版的封神了」、「元氣滿滿的黛玉？」、「你能信這樣的黛玉剛進賈府能把寶玉看呆？」、「新版拍得挺好的，黛玉死了我都不傷心」、「沒有的拍，可以不拍……不要糟蹋名著」、「這2024莫不是喜…喜劇版？」、「怎麼想的啊？張淼怡你不是這個賽道的啊！」