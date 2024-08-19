「3字流量男星」涉稅務問題！　陸狗仔丟4線索…下場最慘帳號消失

記者陳芊秀／綜合報導

大陸狗仔「追瓜少年阿飛」19日爆料，指某位3字流星明星涉及稅務問題，隨即引發陸網議論。過去范冰冰、鄧倫、袁冰妍、宋祖兒皆因為涉及逃漏稅爭議成為劣跡藝人，進而被封殺，而鄧倫更因此社群帳號全數消失。

▲大陸狗仔將爆料3字流量明星涉稅務問題。（圖／翻攝自微博）

狗仔「追瓜少年阿飛」微博超過18萬網友追蹤，日前爆料《慶餘年》張昊唯聊天音檔外流，影射《唐朝詭事錄之西行》的戴向宇憂心嫖娼查到他，引發軒然大波，張昊唯道歉認錯「道聽塗說」，戴向宇亮出無犯罪證明書，然而洽談中的工作目前全部暫停了，謠言影響相當大。

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而狗仔又預告「3字流量明星涉稅務問題與個人作風問題」，並且用「xj」留下眾多暗示，吸引大眾瘋猜。另一位狗仔博主「會拍攝的百曉生」則提示「是個男的，有熱播劇」。

▲狗仔稱3字流量明星涉稅務問題、個人作風問題，並留下「xj」惹人好奇。（圖／翻攝自微博）

▲另一位狗仔稱3字流量明星是男的，有熱播劇。（圖／翻攝自微博）



大陸狗仔的爆料時常被批評雷聲大雨點小，更有人直指「提前預告的都是小瓜（指小八卦）」，更有人批評「能不能直接爆，預告的瓜都是小糊糊，沒意思」、「別又憑空造謠，沒意思」。日前狗仔「攝影劉大錘」曝光歌手蔣敦豪與女友的影片，但是藝人早已在2年前認愛，雙方至今已經交往10年，被嘲「曝了一個眾所周知的祕密」。