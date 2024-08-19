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李棟旭喊「沒辦法談戀愛」！自爆長年單身的真實原因

文／妞新聞

擁有《我的女孩My Girl》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《他人即地獄》、《九尾狐傳》等代表作的韓劇代表男人「李棟旭」，今年帶著《殺人者的購物中心》回歸螢幕，出道多年卻越來越年輕、有魅力的精緻神顏，讓他獲得「逆生長防腐劑男神」封號，最近不只出沒在2024巴黎奧運場邊為南韓選手應援，還驚喜登上這個節目啦。

李棟旭單身N年

最新感情狀態曝光

 
 
 
 
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劉在錫的YouTub系列節目《藉口罷了》200萬人次訂閱紀念特輯，居然請到李棟旭出演，他以一頭嶄新的「清爽推高短髮」登場，馬上更新近況：「最近為了拍戲剪短了頭髮」，正在拍攝新作品《善良的男子漢》行程滿檔的他，明明自己很忙卻在提到圈內好友、即將結婚的曹世鎬時，卻一臉厭世抱怨：「最近沒什麼見到」，那個哀怨小表情似乎散發單身狗的怨氣。

暖男卻談不了戀愛？

真實原因曝光爆熱議

▲劉在錫YouTub系列節目《藉口罷了》200萬人次訂閱紀念特輯，請到李棟旭出演。（圖／Youtube／뜬뜬 DdeunDdeun，下同）

一群人一邊吃著整桌菜、一邊閒聊日常，在池錫辰剝完蝦子的時候，李棟旭馬上貼心遞上衛生紙，暖心舉動讓池錫辰大讚：「哇～這舉動女朋友會喜歡」，男神雖然透露的確會這樣照顧女友，但是『已經忘記哪時這樣做過了！』再度散發出濃濃的單身狗氛圍。

他罕見自爆私下感情動態，表示：「現在沒有辦法談戀愛了！太麻煩了！得先變熟悉才行」，一席話讓在場的已婚大哥們大感意外，一旁池錫辰分析：「那是你還沒遇到真的很心動的對象才這樣吧？」李棟旭不否認，但也苦惱透露想交女友但怕麻煩的矛盾心情。

1981年出生，現在已經是42歲演藝圈資深演員的李棟旭有感而發感嘆：「現在也有年紀了！沒辦法像以前年輕時一樣，說出『我們就交往看看吧』這種（衝動）發言」，透露現在想得更多、也更慎重才能開啟一段關係，同時誠實認了『現在沒有正在相處中的對象』，影片一出馬上湧入許多「自薦留言」，希望歐巴勇於踏出舒適圈啦！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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