相隔6年開唱！粉絲幫喊「B.A.P Yes Sir」　滿場兔子燈＋哨聲應援超感人

記者張筱涵／綜合報導

韓團B.A.P是於2012年出道的6人男團，可惜的是因為和公司TS娛樂的合約紛爭，最後於2019年停止活動。不過，容國、大賢、永才和鐘業今年與新公司合作，展開四人制活動，並於17、18日舉行演唱會，全場粉絲都舉著珍藏的兔子造型手燈外，場內更響起了經典的「哨聲應援」。

▲容國（右一）、大賢（左二）、永才（右二）和鐘業（左一）重啟團體活動。（圖／翻攝自X／maenter1234）



容國、大賢、永才和鐘業今年與MA ENTERTAINMENT合作，以「方容國&鄭大賢&劉永才&文鐘業（BANG&JUNG&YOO&MOON）」4人體制展開活動，先在8日推出新專輯《CURTAIN CALL》，並於17、18日在首爾開唱，他們也將會在9月14日到台北TICC召開演唱會。

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容國、大賢、永才和鐘業首爾演唱會上，可見全場都舉著2017年後就絕版的兔子造型手燈，還有人發現手燈有故障狀況，都特別送去玩具修理公司修好。不只如此，全場更在眾多名曲連發的時候，大喊著應援法外，也拿出珍藏許久的口哨來進行歌曲應援。

▲B.A.P官方兔子手燈（上）、官方口哨（下）。（圖／翻攝自韓網）



▼〈One Shot〉應援。（影片／取自X／524__v，如遭刪除請見諒）



미쳤다 비에이피 2024버전 원샷 호루라기소리 미쳤나요???????도파민 개돌아 pic.twitter.com/PZEJ1yNxRX — 코기 (@524__v) August 17, 2024

容國、大賢、永才和鐘業聽見清澈的口哨聲應援後，拿起身上配戴的小型口哨笑說：「真的不能比！」在演唱會結束後，因為他們不能使用B.A.P團名的關係，便單純以手勢來道別，但全場粉絲跟著他們的手勢，代替喊出「B.A.P Yes Sir」，令許多人都備受感動。

▼全場粉絲大喊「B.A.P Yes Sir」。（影片／取自X／_andxJ，如遭刪除請見諒）



事實上，B.A.P於2012年出道，以精湛唱功和高難度舞蹈很快就吸引眾多歌迷注意，不只歌曲充滿獨特性，更在喊聲應援法外，自創了口哨聲應援，名曲〈One Shot〉的哨聲應援讓非粉絲的人都印象深刻。然而，他們在2014年與TS娛樂有合約紛爭，2015年達成協議後回歸樂壇，後續成員們分別在2018年與2019年合約到期且不再續約。

B.A.P出道時為6人男團，這次容國、大賢、永才和鐘業重組展開活動，力燦則因性侵案今年2月被判有期徒刑3年、緩刑5年；ZELO目前在當兵，預計於2025年6月11日退伍。