直擊／SJ放話「前進3萬人場地」縮了　利特催票房：E.L.F.去交男友

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior連續3天在台北小巨蛋開唱，他們17日許願表示想要唱台北大巨蛋，該場地可容納3、4萬人，話題延續到18日繼續聊，成員卻開始擔心「坐不滿」，銀赫笑喊：「不一定要全部填滿啦，我們開一半就好！」東海則是表示「不用啊，大家帶2個朋友去，這樣就有3萬人了」，利特想出鬼點子：「離20週年還有1年，你們趕快交男友，把男友帶去，看完演唱會就分手。」全場笑哭。

▲Super Junior在台開唱來到第三天。（圖／讀者提供）



Super Junior即將在2025年迎來20週年，他們許願在台灣更大的場地舉辦演唱會，將目標放在可以容納3萬人的競技場場地，只是計畫還沒定下，他們卻縮了，利特坦言「競技場好像有點難」，銀赫笑喊：「不一定要全部填滿啦，我們開一半就好，反正我們有到就好了！」圭賢機智回答「可以勾引朋友一起去」，東海則說：「不用勾引啊，就把身邊兩個朋友帶去就好了。」

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此時，神童看到台下有人舉著「我家有貓咪」，神童神回：「那你把家裡的貓帶去！」東海又回「那貓咪記得要買票喔。」利特則想出鬼點子：「離20週年還有1年，你們趕快交男友，把男友帶去，看完演唱會就分手。」現場笑聲四溢。

▲Super Junior許願20年前進3萬人場地，但他們怕填不滿，笑喊「一人帶2位朋友來」。（圖／讀者提供）



四次元東海突然插話「那個，你們現在有人記得自己的銀行帳號嗎？」成員一陣疑惑，他則回答「台下有人說他要給我錢」，於是始源唸出一串號碼，成員則嚇壞「是真的號碼嗎」。有趣的是，他們才剛唱完〈非你不可〉、〈光化門〉、〈小王子〉，台下舉著的應援卻是「哥哥們不怎樣」，令幾個人忍不住虧歌迷「我們正在講感性的，你們卻舉著『哥哥們不怎樣』」過於巧合的時間點，意外成為笑點。