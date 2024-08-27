專訪／台泰BL男神CP信義區大方約會　180cm↑太顯眼「路人狂回頭」

記者黃庠棻／台北報導

GagaOOLala推出全新原創華語BL影集《彈一場完美戀愛 First Note of Love》集結高顏值跨界黃金卡司組合，邀來涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame Kasama主演。其中，劉泯廷與Jame一同接受《ETtoday星光雲》專訪，席間不時流露出好感情，閃瞎現場眾人。

▲《彈一場完美戀愛》劉泯廷、Jame Kasama接受專訪。（圖／記者林敬旻攝）

劉泯廷曾參演過奇幻劇《鎮魂》、古裝劇《長相守》，《彈一場完美戀愛》是他首度挑戰BL劇，甚至還是一場跨國戀愛，談到來自泰國的對手演員Jame，透露對對方的第一印象「是一個非常有禮貌的還子，笑起來很可愛」；Jame則害羞表示看到劉泯廷，心中只浮現兩個字「帥、高」。

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▲劉泯廷、Jame Kasama都覺得對方很帥。（圖／記者林敬旻攝）

兩人被問到最大的魅力，Jame毫不猶豫地大讚劉泯廷「臉最有魅力，輪廓很完美」，而劉泯廷聽完對方的答案後，也點頭表示自己也是，認為Jame身上的魅力也是臉，尤其是微笑相當陽光，給人很溫暖的感覺，就像鄰家大男孩一樣。

▲劉泯廷（右）認為Jame Kasama笑起來像鄰家大男孩。（圖／記者林敬旻攝）

在《彈一場完美戀愛》中，劉泯廷與Jame有不少親密戲，其中一幕「沙發咚」在預告中就引起討論。劉泯廷坦言被Jame撲倒在沙發上，有心動的感覺，內心也有浮現害羞心情，但兩人都是專業演員，NG並非因為笑場，而是因為角度不對，所以才拍沒幾次，導演就抓到想要的感覺了。

▲劉泯廷、Jame Kasama在《彈一場完美戀愛》組成CP。（圖／GagaOOLala提供）



Jame從泰國來到台灣拍戲，透露劉泯廷在私底下相當照顧他，印象中最深刻的是，對方在某個週日空檔，抽空帶他到信義區觀光，甚至到101大樓的88樓排隊喝下午茶，期間消費全由劉泯廷買單，讓他相當感動，直呼下次有機會「要換我為他付出」。

▲劉泯廷帶著Jame Kasama到信義區約會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，劉泯廷也進一步公開了兩人約會的細節，他表示想要帶著Jame去看看漂亮的風景，於是決定到101樓上喝下午茶，只是錯估週日的人潮，兩人硬生生等了2個多小時才進場，後來還到信義區逛街，只不過兩人身高都超過180公分，被問到雙帥走在路上是否吸引眾人目光，他露出靦腆微笑說道「好像有很多人回頭，但我跟Jame沈浸在兩人世界，沒有太過注意。」

▲劉泯廷帶著Jame Kasama到信義區約會。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，Jame外型上雖保持健美身材，但他私底下其實是個吃貨，在台灣最喜歡的食物竟然是連鎖品牌的鍋貼，再來才是鹹酥雞，小吃類的東西也很喜歡，但講到手搖飲的部分，他興趣缺缺，表示自己鍾愛可樂。特別的是，他在高雄拍戲時，跟經紀人一起到旗津騎腳踏車，被問到身為吃貨有沒有吃到在地名產「阿婆冰」，他失落地直呼「沒有」，並表示下次有機會一定要嚐嚐。

▲Jame Kasama私底下是個吃貨。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，Jame在7月底到8月初時，特地飛來台灣宣傳《彈一場完美戀愛》，劉泯廷依舊盡地主之誼，帶著他到西門町、寧夏夜市享受美食，兩人還一起玩了彈珠台，劉泯廷玩遊戲小贏，換了一隻尖叫雞給他當作伴手禮，兩人的好感情從小細節就可以看得出。

▲劉泯廷帶著Jame Kasama到處去玩，盡地主之誼。（圖／記者林敬旻攝）

而劉泯廷被問到是否想要繼續挑戰BL劇，他霸氣地說道「如果是跟Jame的話可以」，坦言自己只想跟Jame組成CP。Jame現場聽到也開始構思兩人下一步的劇情，希望自己演一位警察，劉泯廷則是犯人的角色，愛人在逼不得已的狀況下犯罪，他雖然深愛對方，卻必須實行正義，親手將愛人大義滅親。

▲Jame Kasama已經開始構思跟劉泯廷下一部BL劇的劇情。（圖／記者林敬旻攝）

面對Jame熱烈地構思劇本，劉泯廷在一旁聽得津津有味，笑說「他就是想殺掉我」，過程中兩人不斷對視、開玩笑，也聽得在場工作人員笑倒一片。劉泯廷下次挑戰BL劇的話，則有意飾演黑幫，甚至是「人鬼戀」，跟Jame一樣很有想法。

▲劉泯廷、Jame Kasama因戲培養出好感情。（圖／記者林敬旻攝）

此外，劉泯廷帶著Jame到101大樓約會的故事，讓Jame印象深刻。被問到如果好友去泰國旅遊，會準備哪一種約會行程，Jame思考了片刻，透露因為劉泯廷準備了都市行程，自己則想要以「親近大自然」為約會的行程，可以一起躺在Villa放鬆，或是帶著對方到自己的家鄉看大佛。

▲劉泯廷、Jame Kasama因戲培養出好感情。（圖／記者林敬旻攝）