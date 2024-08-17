YTR超強小三證實「已離開台灣」！想從頭來過：履歷一片空白　辛苦近況曝

記者潘慧中／綜合報導

知名YouTuber「超強系列」和「Soya手癢計劃」5月證實結束4年戀，他隔月拍片承認劈腿Instagram擁有8萬粉絲的網紅石靜，三角關係一度鬧得沸沸揚揚。事隔2個月，石靜低調曝光自己已離開台灣的近況。

▲石靜在英國當甜點師。（圖／翻攝自Instagram／10ching_）



石靜16日在限時動態透露，「生活又這樣把我推到另一個領域」，她最近不但在英國生活，還迎來了最新挑戰，「自己在倫敦對抗物價／房租很辛苦，從頭來過／履歷一片空白也是。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲石靜面臨新挑戰。（圖／翻攝自Instagram／10ching_）



儘管面臨困境，石靜仍非常感激能夠爭取到在一家餐廳擔任甜點師的職位，並在一位嚴厲但極具耐心的主廚下學習廚藝，「廚房的生活要嘛7小時要嘛14小，非常高壓又分秒必爭，特別又是廚房小白，花150%的腦力跟手速在想辦法跟上大家。」

▲▼石靜介入超強、soya的感情。（圖／翻攝自Instagram／10ching_、soya_plan）



石靜透露生活幾乎都泡在廚房裡，即使在休假期間，也不忘繼續練習和讀書。值得慶幸的是，「除了上班都倒頭就睡的幾個禮拜後終於越來越習慣了」，她也因此有餘裕開放粉絲提問，表示願意分享在英國餐飲求職、工作環境、文化，以及物價和房租等方面的經驗。