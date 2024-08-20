小孟老師／8月20日星座運勢　獅子座有中獎運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：做好份內工作

感情：內心有話想說

財運：關注市場情緒

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：牡羊

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：洽談生意順利

感情：感情受到照顧

財運：中獎機會略高

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：射手

天秤座

工作：加班完成急件

感情：擁有共同愛好

財運：幸運意外降臨

幸運色：玫瑰色

貴人：巨蟹

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：網拍經營順暢

感情：耍浪漫搞創意

財運：運用腦力掙錢

幸運色：黑色

貴人：金牛

小人：水瓶

金牛座



工作：公司同事幫忙

感情：感情情緒穩定

財運：買賣房產獲利

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：魔羯

處女座

工作：可以美夢成真

感情：遇到美好姻緣

財運：輕鬆的賺大錢

幸運色：淡藍色

貴人：射手

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：取得技能執照

感情：今日適合表白

財運：財運投資增加

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：雙魚

天蠍座

工作：積極面對問題

感情：熱鬧歡喜相聚

財運：投資計劃順利

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：金牛

雙魚座

工作：適合農田活動

感情：花心思多打扮

財運：財神爺送錢來

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：工作興奮努力

感情：戀情甜美纏綿

財運：特殊財運管道

幸運色：橘色

貴人：水瓶

小人：處女

獅子座

工作：靈機一動時刻

感情：訂婚過程順利

財運：小中大獎運勢

幸運色：金色

貴人：雙魚

小人：天蠍

射手座

工作：細節表現良好

感情：順利圓滿溝通

財運：財運好事亨通

幸運色：紫色

貴人：牡羊

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。