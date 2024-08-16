王心凌官宣了！　藏了3個月...確定「10月有好消息」

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌的SUGAR HIGH世界巡迴演唱會，歷經280天，走過29個城市、32場演出，創下出道21年來50場個人演唱會的里程碑，首輪演唱會在六月完美收官後，王心凌在五月就開始籌備SUGAR HIGH 2.0，期待在十月與歌迷見面。

▲▼王心凌升級版巡演將在十月起跑。（圖／天晴娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

王心凌的SUGAR HIGH 2.0演唱會，從歌單曲序、舞台設計、視訊製作到造型，都將全面翻新再升級，她親自參與每一項細節的討論和決策，並抓緊每一個工作時間的空檔，研究演唱會的規劃。她也說，最近都會隨身帶著「To Do List」，提醒自己要完成的事項，包括歌曲挑選、歌單編排、舞者面試、舞蹈編排、開場視訊製作等。

此外，她也親自在網路上觀看粉絲的反饋，了解大家的意見，再重新思考2.0要如何更升級、延續哪些在首輪相當受到大家喜愛的段落，或是要再增加哪些驚喜；而舞台圖的提案，導演團隊就提出了將近十種完全不同的設計方向，逐一和王心凌討論，包括每一片LED的大小、舞台結構的尺寸，到大銀幕的長寬高，演唱會的每一個細節她都在乎，並且反覆推敲模擬，希望能呈現出更加完美亮眼的演出內容。售票日期和演出日期，也將於近日公布。