ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

粉絲送2台卡車「抗議BTS SUGA退團」！　12句嚴厲斥責：酒駕OUT

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）成員SUGA酒後騎乘電動車在人行道一事鬧得沸沸揚揚，今（16日）所屬經紀公司BigHit Music母公司Hybe前就出現了抗議卡車，共有2台並輪播12則訊息。

▲▼Suga酒駕遭挖黑歷史「服役講師前睡覺」　同梯爆料：這人不怎樣。（圖／翻攝自Suga IG）

▲SUGA酒駕事件鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝自SUGA IG）

▲▼抗議卡車 SUGA。（圖／翻攝自X／idoitsueit）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粉絲集資送2台卡車抗議要求SUGA退團。（圖／翻攝自X／idoitsueit）

「卡車花環總攻帳號」於14日創立，主軸就是為了要向Hybe抗議要求SUGA退團，召開募款短短半個小時就達到目標金額，2台卡車於今天開到Hybe公司前方，兩台有不同的路線，第一個路線為Hybe公司正門、Nine One Hannam正門、龍山站或首爾站、弘大、合井、上岩、汝矣島The現代前再回到公司前；第二個路線則為Hybe正門、Nine One Hannam正門、聖水、建大入口站、蠶室、三成站、江南站、盤浦高速客運站再回到公司前。

卡車上的文具將會輪播12則訊息，「7-1=6，不夠的ARMY會補足，酒駕者SUGA OUT」、「SUGA是酒駕者，罪犯就退團」、「酒駕＝違法，騎在人行道＝違法，違法＋違法＝SUGA」、「SUGA呀！在變得更難看之前，自行退出吧」、「誰跟你一樣毀掉防彈11年來的經歷」、「我們曾牽著的手，是你先甩開的」、「包容罪犯的Hybe，躲在公司身後的SUGA」、「道歉？努力？不需要，SUGA退團」、「要粉絲抬頭挺胸，結果你酒駕」、「誰跟你一樣酒精濃度達到生涯新高0.227％」、「SUGA退出防彈，我們不需要欺騙粉絲的罪犯」、「酒駕者SUGA退團D-DAY」。

▲▼SUGA 卡車。（圖／翻攝自theqoo）

▲粉絲卡車上的12則文句。（圖／翻攝自theqoo）

抗議卡車的消息很快就傳遍南韓各大論壇和社群平台，網友們表示「如果沒有要退團，不如本人出面道歉並發表聲明，什麼都不做真的很卑鄙」、「粉絲為了送走酒駕者還要花錢，拜託自己退團吧，厚臉皮的罪犯」、「可惡，至少讓回憶是美好的吧，快點退團吧，玧其啊，在變得更難看之前」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

推薦閱讀

小甜甜宣布離開台灣！　曝「人生新目標」感性喊：感謝所有人

小甜甜宣布離開台灣！　曝「人生新目標」感性喊：感謝所有人

賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

扛不住批評聲浪！　陳詩媛再次道歉後「關閉Threads帳號」噤聲

扛不住批評聲浪！　陳詩媛再次道歉後「關閉Threads帳號」噤聲

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」

《百靈果》凱莉催生到一半「五指全開地震了」！躺產床傻眼：靠邀

《百靈果》凱莉催生到一半「五指全開地震了」！躺產床傻眼：靠邀

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

《和我老公結婚吧》夫妻劇中離婚現實相反！　孔敏貞、張宰昊結婚了

《和我老公結婚吧》夫妻劇中離婚現實相反！　孔敏貞、張宰昊結婚了

KIMIKO地震「穿半透明細肩帶睡衣」衝出家門！搖完才驚覺：雪特

KIMIKO地震「穿半透明細肩帶睡衣」衝出家門！搖完才驚覺：雪特

47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生

47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生

直擊／圭賢今早遇地震嚇歪！台灣接代言「瞞著SJ」：怕他們生氣

直擊／圭賢今早遇地震嚇歪！台灣接代言「瞞著SJ」：怕他們生氣

李洋日本視訊王齊麟！　突被告白「我的心肝寶貝」尷尬回：這個太E了

李洋日本視訊王齊麟！　突被告白「我的心肝寶貝」尷尬回：這個太E了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小甜甜宣布離開台灣！　曝「人生新目標」感性喊：感謝所有人

賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

扛不住批評聲浪！　陳詩媛再次道歉後「關閉Threads帳號」噤聲

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　再戰四年後洛杉磯奧運「他鬆口給答案」

《百靈果》凱莉催生到一半「五指全開地震了」！躺產床傻眼：靠邀

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

電視台門口堵人！　黑車掛紅布條「炎亞綸欠錢還錢」本人回應了

《和我老公結婚吧》夫妻劇中離婚現實相反！　孔敏貞、張宰昊結婚了

KIMIKO地震「穿半透明細肩帶睡衣」衝出家門！搖完才驚覺：雪特

47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

防彈少年團, BTS, Suga

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年
  2. 「搖滾之神」HYDE要來了！今市隆二、極上動漫音樂祭接力台灣開唱
  3. 2024年最強夢幻聯動！　女神卡卡「合作火星人布魯諾」契機公開
  4. SUGA酒駕恐被列黑名單「禁止演出」！　KBS官方揭3理由：還不是時候
  5. 蔡黃汝戲裡遭職場性騷擾！　戲外曝「直男個性」：變態對我沒興趣
  6. 陳漢典PO《康熙》合照！真情表白換來「蔡康永吐槽」　爆笑對話曝光
  7. 網嗆「別再應援國際賽事」！短今81字反擊：懶得鳥你 揭中職選人真相
  8. 王心凌官宣了！　藏了3個月...確定「10月有好消息」
  9. 歐陽靖4歲兒子遭詛咒！　「截圖當鐵證」忍無可忍：等著收傳票
  10. 提姆波頓新作公開「巴布縮頭怪來了」　珍娜奧特嘉對抗陰間大法師

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366