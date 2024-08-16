粉絲送2台卡車「抗議BTS SUGA退團」！　12句嚴厲斥責：酒駕OUT

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）成員SUGA酒後騎乘電動車在人行道一事鬧得沸沸揚揚，今（16日）所屬經紀公司BigHit Music母公司Hybe前就出現了抗議卡車，共有2台並輪播12則訊息。

▲SUGA酒駕事件鬧得沸沸揚揚。（圖／翻攝自SUGA IG）



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▲粉絲集資送2台卡車抗議要求SUGA退團。（圖／翻攝自X／idoitsueit）



「卡車花環總攻帳號」於14日創立，主軸就是為了要向Hybe抗議要求SUGA退團，召開募款短短半個小時就達到目標金額，2台卡車於今天開到Hybe公司前方，兩台有不同的路線，第一個路線為Hybe公司正門、Nine One Hannam正門、龍山站或首爾站、弘大、合井、上岩、汝矣島The現代前再回到公司前；第二個路線則為Hybe正門、Nine One Hannam正門、聖水、建大入口站、蠶室、三成站、江南站、盤浦高速客運站再回到公司前。

卡車上的文具將會輪播12則訊息，「7-1=6，不夠的ARMY會補足，酒駕者SUGA OUT」、「SUGA是酒駕者，罪犯就退團」、「酒駕＝違法，騎在人行道＝違法，違法＋違法＝SUGA」、「SUGA呀！在變得更難看之前，自行退出吧」、「誰跟你一樣毀掉防彈11年來的經歷」、「我們曾牽著的手，是你先甩開的」、「包容罪犯的Hybe，躲在公司身後的SUGA」、「道歉？努力？不需要，SUGA退團」、「要粉絲抬頭挺胸，結果你酒駕」、「誰跟你一樣酒精濃度達到生涯新高0.227％」、「SUGA退出防彈，我們不需要欺騙粉絲的罪犯」、「酒駕者SUGA退團D-DAY」。

▲粉絲卡車上的12則文句。（圖／翻攝自theqoo）



抗議卡車的消息很快就傳遍南韓各大論壇和社群平台，網友們表示「如果沒有要退團，不如本人出面道歉並發表聲明，什麼都不做真的很卑鄙」、「粉絲為了送走酒駕者還要花錢，拜託自己退團吧，厚臉皮的罪犯」、「可惡，至少讓回憶是美好的吧，快點退團吧，玧其啊，在變得更難看之前」。

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