串流收視週榜／魏哲鳴《私藏浪漫》衝暑期黑馬　3男神新劇流量飆

記者陳芊秀／綜合報導

8月碰上奧運賽事，眾多影視節目停播，民眾關注國家體育賽事，影視劇的熱度也受到影響。而陸劇2024年可說是黑馬劇之年，從復仇爽劇《墨雨雲間》到懸疑探案《唐朝詭事錄之西行》，緊接著甜寵劇《私藏浪漫》也以黑馬之姿收視升高，《ETtoday星光雲》為大家送上最新串流收視排行。

friDay影音／目黑蓮《海的開始》

▲friDay影音收視週榜(8/5-8/11)。（圖／friDay影音提供）

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日本男團「Snow Man」成員目黑蓮主演夏季日劇《海的開始》，最新一週觀看排行高居平台第2名。他與《silent》編劇導演再度合作，飾演一個意外得知有個7歲女兒的上班族，戲裡與童星泉谷星奈的互動萌翻觀眾，加上大竹忍、有村架純等實力派演員，在日本面對奧運也沒有停播，收視雖然稍微受影響，但串流平台網路觀看數仍相當高，流量影響力大。

▲目黑蓮《海的開始》在日本串流平台觀看數相當高。（圖／翻攝自X）

Hami Video／電影《玄天上帝》霸榜

▲Hami Video收視週榜(8/5-8/11)。（圖／Hami Video提供）

本週仍是電影《車頂上的玄天上帝》蟬聯收視排行冠軍，《我的婆婆怎麼那麼可愛2》全劇播畢，持續守住前3名高位。

iQIYI／《四海重明》衝榜一

▲iQIYI收視週榜(8/5-8/11)。（圖／iQIYI提供）

張凌赫、景甜主演的仙俠劇《四海重明》開播首週收視第3，最新一週已經衝上排行榜冠軍。該劇走喜劇風，描述毒醫「南顏」意外救下隱瞞帝君身分的嵇煬，兩人捲入仙界紛爭當中，本劇也是張凌赫今年（2024）第三部作品播出。

▲張凌赫《四海重明》衝平台第一。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／《新宿野戰醫院》重回冠軍

▲KKTV收視週榜(8/5-8/11)。（圖／KKTV提供）

鬼才編劇宮藤官九郎新劇《新宿野戰醫院》一度被超越，最近又重回排行冠軍寶座。該劇以新宿歌舞伎町為舞台，描述在繁華夜生活發生的傷病故事，暗諷日本社會時事，女主角小池榮子飾演美國回來的軍醫，說話自帶外國腔還加上英語，但是被觀眾笑虧英語發音，同時劇情也吸引一票死忠觀眾支持。

LINE TV／魏哲鳴《私藏浪漫》反超

▲LINE TV影音收視週榜(8/5-8/11)。（圖／LINE TV提供）

張娜拉主演的韓劇《好搭檔》連霸數週冠軍，因為奧運賽事期間停播，陸劇《私藏浪漫》則在觀眾激推下衝上排名第一。《私藏浪漫》由魏哲鳴、張佳寧主演，描述銀行上班的兩人隱瞞結婚，持續在同一個職場工作的愛情故事，甜寵劇情吸引一票觀眾加入追劇行列，在大陸也成為暑期黑馬陸劇。

▲魏哲鳴《私藏浪漫》成暑期黑馬陸劇。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《我的婆婆2》完結衝冠軍

▲MyVideo收視週榜(8/5-8/11)。（圖／MyVideo提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛2》全劇播畢，打從開播以來就是各家串流平台的熱劇，完結當週再度回到平台冠軍，漂亮畫下句點。