林佩瑤結婚5年「堅持不生小孩」！　公開背後原因曝無奈：糾結什麼？

記者王靖淳／綜合報導

女星林佩瑤自節目《超級星光大道2》出道，過去因擔任空服員而獲得「最美空姐」封號，和老公結婚5年的她，日前飛往義大利度蜜月，最近在IG開放網友問答，當談論到生育小孩的話題時，林佩瑤強調自己不生，同時也無奈表示：「糾結什麼呢？」

▲林佩瑤過去因擔任空服員而獲得「最美空姐」封號。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

林佩瑤提到，儘管她的弟弟已經有三個孩子，讓父母擁有許多孫子孫女可以陪伴，但她本人並沒有打算生育，同時也表示，自己對這個決定以及現階段的生活感到滿意。林佩瑤進一步解釋不生小孩的原因，表示這與她是否喜歡小孩無關。她指出，自己非常愛她的姪子們，也喜歡其他家人朋友的孩子，但這個決定主要是基於對自我愛護的考量。

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▲林佩瑤在IG回覆網友的提問。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

林佩瑤坦言，她愛自己勝過一切，並且不確定自己是否有能力為另一個生命負責，特別是要承擔對一個生命「一輩子的責任」。林佩瑤表示，她選擇不生小孩的理由，是因為自己更重視個人的金錢與自由，不願意為任何人而犧牲這些寶貴的資源。她認為，這樣的選擇並沒有什麼好糾結的，並希望外界能夠尊重她的決定。

▲林佩瑤日前和老公出國度蜜月。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

最後，林佩瑤透露，外界相當關心她是否生育，但她與家人對此並不感到困擾。她直言，「我自己、我先生、我爸媽、我公婆都不糾結的事，你們糾結什麼呢？」同時也強調，她是否選擇生育，完全是她與家人的私事，並不應該成為其他人生活中的關注點，「我生不生小孩，都不會對你們人生有任何影響。」