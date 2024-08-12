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胡文英鬼月半夜拍片「聽詭異腳步聲」！　回頭見1幕嚇壞：心臟快要停

記者王靖淳／綜合報導

58歲女星胡文英因保養得宜而獲得「凍齡美魔女」的封號，最近鬼門剛開，平時會在社群分享生活的她，突然在臉書發文透露，自己在凌晨2點多於天台完成影片拍攝，但因為事前沒有拜拜，結果竟意外聽到好兄弟的腳步聲，回頭一看發現沒人。為此，胡文英感到背脊一陣涼，驚呼：「心臟快要停。」

▲胡文英。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）

▲胡文英有凍齡美魔女的封號。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）

胡文英透露，拍攝選在鬼月進行，而且是在凌晨12點開工，地點位於1棟大樓的15樓天台。當晚胡文英共換了3套服裝，在拍攝結束時，突然聽到門口有腳步聲，但當她循聲望去卻「空無一人」，讓她瞬間感到背脊發涼。胡文英回憶當時情況，她與攝影師和燈光師正蹲在地上討論下個鏡頭如何拍攝，當她聽到詭異的腳步聲時，心中感到異常不安，但因為擔心「阿飄會現形」，所以選擇不說出口。

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之後，胡文英在拍攝完畢走出電梯時，更是看到燈光閃爍不定，這一連串的怪異現象讓在場的人都感到一陣寒意。最終，胡文英在大廳與製片討論時得知，天台和地下室是最容易遇見「好兄弟」的地方，同時也坦言，他們在拍攝前忘記開工拜拜，「鬼月拍鬼片，選在半夜，又在天台，真的是不能開玩笑。」

▲胡文英。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）

▲胡文英發文透露拍片聽到好兄弟的腳步聲。（圖／翻攝自Facebook／胡文英）

為此，胡文英坦言，自己提出半夜上天台拍攝的主意，如今回想起來「以後我半夜再也不敢上天台了」。胡文英最後也提到，當晚的驚悚經歷已被她錄製成影片，並發布在Instagram的限時動態內容中，呼籲粉絲們可以去觀看當時的畫面，感受那瞬間的恐懼。

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關鍵字

胡文英, 鬼月, 農曆七月, 靈異

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