夏乙薇提告禮儀社出包「收不起訴處分書」！　不滿再議：硬仗打到底

記者王靖淳／綜合報導

女星夏乙薇（原藝名：林餅乾）的父親因心肌梗塞過世，不過她事後控訴禮儀社處理後事草率且頻頻出包，包含師父唸錯經文及家屬名字、提供家屬「用過的」蓮花紙、用膠帶黏骨灰罈、父親的遺照修圖離譜，甚至還有名陌生男子偷拍靈堂等，讓家屬不滿提告。為此，她今（12）日在社群限動發文透露，自己收不起訴處分書，強調這場硬仗會打到底，絕對不會原諒對方。

▲夏乙薇平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／夏乙薇）

夏乙薇在社群限動PO出一張「刑事聲請再議狀」截圖，表達她對父親喪事被惡意偷拍的憤怒以及堅定的立場。她透露，儘管該事件的涉案者被法官判不起訴，但她仍決心要將這場「硬仗打到底」，同時也強調，自己不會輕易放棄法律追訴的權利。

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▲夏乙薇發文透露之前父親的喪事被惡意偷拍。（圖／翻攝自Facebook／夏乙薇）

夏乙薇在文中坦言，自己對此事件的結果感到不滿，尤其是法官作出的不起訴判決讓她無法接受。她明確表示，「絕對不會原諒他們對我父親及家人帶來的傷害」，最後更在文末重申她的堅定立場，表明自己將會「捍衛到底」，不會輕易讓步。

▲夏乙薇發文強調自己會捍衛到底。（圖／翻攝自Facebook／夏乙薇）

事實上，夏乙薇今年3月底才召開記者會，聲淚俱下控訴知名禮儀社處理父親後事草率。起初是亂修遺照，接著又有師父念錯經文及家屬的名字、法師把硬幣弄進貢品中、工作人員用膠帶封骨灰罈等離譜情形。她還指出，禮儀社找人來偷拍設局，難過表示：「不明白為什麼要搞這樣的小動作，家屬已經有很多遺憾，只想把好事處理好而已，我家人為什麼要承受這些東西？」