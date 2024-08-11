「樂天新有菜」現身成人展！李恩菲合體本尊 1.8萬人朝聖：根本長一樣

記者潘慧中／綜合報導

「樂天女孩」李恩菲（菲菲）2024年升格成為白隊隊長，除了工作表現，她也因神似日本AV女優新有菜受到關注。近日格外引起討論的是，這兩人終於合體了，照片曝光後吸引大批粉絲驚呼：「根本長一樣！」

▲新有菜、李恩菲驚喜合體。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



照片中，可以看到新有菜穿著一件黑色的短款上衣，上面印有「AV+」的字樣，搭配淺色的高腰短裙，整體造型俏皮且個性十足。她的頭髮紮成雙馬尾，並繫上白色絲帶，增添了可愛感。

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▲李恩菲七夕現身成人展。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



李恩菲則身穿粉色的無袖洋裝，肩帶採用荷葉邊設計，格外襯托出甜美氣質。她放下一頭及腰長捲髮，並用白色蝴蝶結髮飾當作點綴，顯得溫柔又可愛。

▲▼李恩菲的朋友都直呼長很像。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



李恩菲在社群網站發文笑說，在七夕情人節這天真的和新有菜合體了，「本人真的好瘦好美好精緻」，工作夥伴琳妲有拍攝當下畫面，「期待播出」，貼文至今已吸引1.8萬人按讚。

▲▼李恩菲有「樂天新有菜」的稱號。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

